Невідомі дрони знову фіксували біля кількох військових об’єктів Данії

У ніч на 28 вересня військові Збройних сил Данії помітили невідомі дрони поблизу кількох об'єктів армії.

Про це йдеться у заяві Збройних сил країни.

У командуванні додали, що для протидії дронів залучили кілька підрозділів, однак про деталі цього інциденту не повідомлялося.

Зазначимо, що це вже не перший інцидент із безпілотниками над Данією.

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

