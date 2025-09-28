УКР
Невідомі дрони знову фіксували біля кількох військових об’єктів Данії

У Данії знову помітили невідомі дрони над військовими об’єктами

У ніч на 28 вересня військові Збройних сил Данії помітили невідомі дрони поблизу кількох об'єктів армії.

Про це йдеться у заяві Збройних сил країни, інформує Цензор.НЕТ.

У командуванні додали, що для протидії дронів залучили кілька підрозділів, однак про деталі цього інциденту не повідомлялося.

Зазначимо, що це вже не перший інцидент із безпілотниками над Данією.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Нагадаємо, ввечері та вночі 24-25 вересня над Данією помітили групу невідомих безпілотників, які літати у районах розташування військових об’єктів.

Влада Данії заявила, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв "професійний суб'єкт", який влаштував "гібридну атаку", спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені "локально". За його словами, доказів участі Росії поки що немає.

Напередодні аеропорт Ольборга на півночі Данії недалеко від військової бази, призупинив польоти на всю ніч після виявлення дронів.

Зеленський і Фредеріксен обговорили інциденти з дронами над Данією та оборонну співпрацю

безпілотник (4952) Данія (854) дрони (5768)
Поляки, вже починають вчитись.
перегляньте канал https://www.youtube.com/@KanalZeroPL Kanał Zero

Kanał Zerohttps://www.youtube.com/watch?v=qTawWS_gGiE

https://www.youtube.com/channel/UClhEl4bMD8_escGCCTmRAYg

https://www.youtube.com/watch?v=cQdLpYO7yRg
https://www.youtube.com/watch?v=j88i37t_APw

BOJKE NA FRONCIE: JAK UKRAIŃCY WALCZĄ Z ROSYJSKIMI DRONAMI?

https://www.youtube.com/channel/UClhEl4bMD8_escGCCTmRAYg

https://www.youtube.com/watch?v=cQdLpYO7yRg



https://www.youtube.com/watch?v=j88i37t_APw



0:05 / 18:34

BOJKE NA FRONCIE: JAK UKRAIŃCY WALCZĄ Z ROSYJSKIMI DRONAMI?

https://www.youtube.com/@KanalZeroPL Kanał Zero

Kanał Zero
Може й правильно роблять датчани, що не повідомляють у ЗМІ жодних деталей про те, як саме залучені військові підрозділи Данії розбиралися з тими "невідомими" дронами.
Хай ворог перебуває у стані тактичної невизначеності.
Пора оркскому корыту случайно подорваться на неизвестной мине у берегов ЕСи тогда попустит.
Треба провести опитування серед поляків, вони точно знають чиї то дрони.
30% ще досі вірять, що дрони які залетіли в Польщу лише тому, що наша ППО їх не збила. І їх не переймає що частина дронів летіли з Білорусі.
і коментар під відео - поляків насамперед турбує невдячність українців, а не тема дронів і можливе співробітництво

ці коментарі про пам'ять і невдячність українців під відео про дрони вбивають !

.
Ось польська кореспондентка розповідає....Як українці показують як боротись з дронами
POJECHALIŚMY NA UKRAINĘ - POKAZAĆ, JAK WYGLĄDA WOJNA DRONÓW
https://www.youtube.com/watch?v=rrGrbgHjRLU
То мирні дрони.
Шукали загублених котиків.
Вот на этом и закончатся близкие контакты третьего вида.
Позбивают бедных инопланетян, как кацапские дроны. И останемся мы, из за кацапов одни во вселенной.
Так як справи у Данії ?...Є....бут....А Європа в ожіданії
Ес и нато проверку провалили !
Нет вообще алгоритмов военного времени !!!!
Хотя война по сути мировая. Ось Зла - против всех , и демократического запада и против поцов безразличных
"Створення паніки"? Щось це мені нагадує…
Пора оркскому корыту случайно подорваться на неизвестной мине у берегов ЕСи тогда попустит.
Сейчас в Европе запускают дроны с квадрокоптерами все кому не лень, мигранты, студенты и прочая придурь малолетняя. Это не я так думаю, а силовики, они их ловят время от времени.
