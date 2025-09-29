В Дании подняли истребитель из-за возможной активности дронов в Балтийском море

Военно-воздушные силы Дании подняли F-16 после сообщений о БпЛА над островом Борнхольм. Военные усилили мониторинг воздушного пространства и морской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет сайт телеканала TV2.

По словам дежурного офицера полиции острова Борнхольм Томаса Элсгаарда, очевидцы сообщили о необычных объектах, которые двигались над территорией острова: сначала в направлении с материка, а затем - в обратную сторону. Полиция подтвердила поднятие истребителя, однако официальных комментариев от вооруженных сил относительно характера цели пока нет.

Датские военные заявили, что продолжают мониторинг воздушного пространства и собирают данные о возможном присутствии беспилотников. В стране постоянно на боевом дежурстве находятся два истребителя F-16, которые могут подняться в воздух за считанные минуты в случае обнаружения угрозы безопасности или морской инфраструктуре.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Подобные инциденты выросли после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В регионе Балтийского моря все чаще фиксируют подозрительную активность дронов.

Тем временем в соседней Норвегии оператор аэропорта Avinor сообщил об "активности" беспилотников в районе аэропорта Броннейсунн, где уже действует запрет на полеты дронов в радиусе 10 км в качестве превентивной меры. Норвежские власти также расследуют случаи возможного наблюдения БпЛА возле своей крупнейшей военной базы Орланд, где дислоцированы истребители F-35.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания временно закрывает воздушное пространство для гражданских дронов