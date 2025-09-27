Лавров говорит, что Россия не запускает дроны в страны ЕС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы не направляет свои дроны и ракеты на территорию стран ЕС и НАТО. Также он сказал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО или ЕС.
Об этом глава МИД РФ заявил во время выступления на Генассамблее ООН и на последующей пресс-конференции, передают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь по ним и мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе, членам ЕС, странам Североатлантического альянса", - сказал российский министр.
Кроме этого, Лавров заявил, что Россия якобы никогда не имела и не намерена нападать на страны-члены НАТО и Евросоюза.
В то же время он пригрозил, что любая агрессия против РФ "получит решительный отпор".
"Любая агрессия против России получит решительный отпор. По этому поводу не должно быть никаких сомнений у НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и открыто заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область", - заявил Лавров.
