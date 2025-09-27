РУС
Лавров говорит, что Россия не запускает дроны в страны ЕС

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы не направляет свои дроны и ракеты на территорию стран ЕС и НАТО. Также он сказал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО или ЕС.

Об этом глава МИД РФ заявил во время выступления на Генассамблее ООН и на последующей пресс-конференции, передают росСМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не атакуем гражданские объекты. Инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь по ним и мы никогда не направляем наши беспилотники или ракеты по государствам, которые расположены в Европе, членам ЕС, странам Североатлантического альянса", - сказал российский министр.

Кроме этого, Лавров заявил, что Россия якобы никогда не имела и не намерена нападать на страны-члены НАТО и Евросоюза.

В то же время он пригрозил, что любая агрессия против РФ "получит решительный отпор".

"Любая агрессия против России получит решительный отпор. По этому поводу не должно быть никаких сомнений у НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и открыто заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область", - заявил Лавров.

Читайте также: Кремль расширяет гибридные атаки против Европы, используя дроны и провокации, - Bloomberg

Лавров Сергей (2370) НАТО (10375) россия (97412) Евросоюз (17627) дроны (4835)
+4
Значить планують таки напад, чому б не напасти на імпотентів?
показать весь комментарий
27.09.2025 21:58 Ответить
+4
Вірити Лаврову це як вірити в те що коняка сере яблуками.
показать весь комментарий
27.09.2025 22:02 Ответить
+2
І літаки кацапські нічого не порушують? - не залітають
показать весь комментарий
27.09.2025 22:00 Ответить
