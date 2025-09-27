Кремль расширяет гибридные атаки против Европы, используя дроны и провокации, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин активизирует усилия по дестабилизации Запада, что заставляет европейских лидеров пересматривать масштабы угрозы и принимать новые оборонительные меры.

"Россия испытывает ЕС и НАТО - и наш ответ должен быть решительным, единым и немедленным", - заявил комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Инициатива ЕС по созданию "стены из дронов" дополняет новые усилия НАТО по развитию противовоздушной защиты. Она отражает многовекторную кампанию Кремля, которая включает затяжное наступление на востоке Украины, вторжение беспилотников и истребителей в воздушное пространство НАТО, а также кибероперации, направленные на вмешательство в выборы в Молдове.

"Гибридная операция ведется в уязвимый для Европы момент, когда континент сталкивается с сокращением поддержки США при президентстве Дональда Трампа, что вдохновляет Москву проверять готовность Европы противостоять более настойчивому противнику с востока, поскольку Путин стремится восстановить геополитическое влияние России", - пишет издание.

По словам высокопоставленного чиновника, который разговаривал на условиях анонимности, действия России составляют скоординированную кампанию, цель которой - испытать реакцию НАТО на различные виды саботажа и нарастить способность нанести атаку, способную парализовать Европу.

В этом месяце российская кампания вышла далеко за пределы украинского фронта: зафиксированы рои дронов над Польшей, вылет истребителей в Эстонии и сообщения о дронах в Дании, а также интенсивное вмешательство в политику Молдовы накануне выборов.

По оценкам дипломатических и военных источников, эти действия - часть скоординированной многовекторной кампании Кремля, которая сочетает саботажи, воздушные провокации и кибероперации с целью расшатать единство Запада и испытать механизмы реагирования НАТО. Неоднозначная реакция европейских лидеров выявила внутренние разногласия в альянсе при согласовании совместного ответа.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что на поле боя РФ все больше полагается на небольшие ударные группы для прорыва позиций, поскольку летняя наступательная операция продвинулась слабее, чем ожидалось. Бывший глава латвийской разведки Янис Кажоциньш считает, что Запад мог бы усилить сдерживание, переняв некоторые "гибкие" тактики ответов, которые затрудняют идентификацию агрессора.