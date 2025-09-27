Кремль розширює гібридні атаки проти Європи, використовуючи дрони та провокації, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін активізує зусилля з дестабілізації Заходу, що змушує європейських лідерів переглядати масштаби загрози та вживати нових оборонних заходів.

"Росія випробовує ЄС і НАТО - і наша відповідь має бути рішучою, єдиною та негайною", - заявив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Ініціатива ЄС зі створення "стіни з дронів" доповнює нові зусилля НАТО з розбудови протиповітряного захисту. Вона відображає багатовекторну кампанію Кремля, яка включає затяжний наступ на сході України, вторгнення безпілотників і винищувачів у повітряний простір НАТО, а також кібероперації, спрямовані на втручання у вибори в Молдові.

"Гібридна операція ведеться в уразливий для Європи момент, коли континент стикається зі скороченням підтримки США за президентства Дональда Трампа, що надихає Москву перевіряти готовність Європи протистояти більш наполегливому противнику зі сходу, оскільки Путін прагне відновити геополітичний вплив Росії", - пише видання.

За словами високопоставленого чиновника, який розмовляв на умовах анонімності, дії Росії становлять скоординовану кампанію, мета якої - випробувати реакцію НАТО на різні види саботажу та наростити здатність завдати атаки, спроможної паралізувати Європу.

Цього місяця російська кампанія вийшла далеко за межі українського фронту: зафіксовано рої дронів над Польщею, виліт винищувачів в Естонії та повідомлення про дрони в Данії, а також інтенсивне втручання у політику Молдови напередодні виборів.

За оцінками дипломатичних і військових джерел, ці дії - частина скоординованої багатовекторної кампанії Кремля, яка поєднує саботажі, повітряні провокації та кібероперації з метою розхитати єдність Заходу та випробувати механізми реагування НАТО. Неоднозначна реакція європейських лідерів виявила внутрішні розбіжності в альянсі під час узгодження спільної відповіді.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що на полі бою РФ дедалі більше покладається на невеликі ударні групи для прориву позицій, оскільки літня наступальна операція просунулась слабше, ніж очікувалося. Колишній очільник латвійської розвідки Яніс Кажоціньш вважає, що Захід міг би посилити стримування, перейнявши деякі "гнучкі" тактики відповідей, які ускладнюють ідентифікацію агресора.