412 10

Лавров каже, що Росія не запускає дрони в країни ЄС

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито не спрямовує свої дрони і ракети на територію країн ЄС і НАТО. Також він сказав, що Росія не планує нападати на країни НАТО чи ЄС.

Про це очільник МЗС РФ заявив під час виступу на Генасамблеї ООН та на подальшій пресконференції, передають росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не атакуємо цивільні об'єкти. Інциденти трапляються, але ми ніколи не ведемо прицільний вогонь по них і ми ніколи не направляємо наші безпілотники або ракети по державах, які розташовані в Європі, членах ЄС, країнах Північноатлантичного альянсу", - сказав російський міністр.

Крім цього, Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не мала і не має наміру нападати на країни-члени НАТО та Євросоюзу.

Водночас він пригрозив, що будь-яка агресія проти РФ "отримає рішучу відсіч".

"Будь-яка агресія проти Росії отримає рішучу відсіч. З цього приводу не повинно бути жодних сумнівів у НАТО і ЄС, хто не тільки переконує своїх виборців у неминучості війни з Росією і змушує їх затягувати пояси, а й відкрито заявляє про підготовку до нападу на нашу Калінінградську область", - заявив Лавров.

Автор: 

Лавров Сергій (1656) НАТО (6839) росія (68043) Євросоюз (14209) дрони (5749)
Значить планують таки напад, чому б не напасти на імпотентів?
27.09.2025 21:58 Відповісти
лавров ще той звіздабол брехливий як і всі кацапи.
27.09.2025 22:00 Відповісти
І літаки кацапські нічого не порушують? - не залітають
27.09.2025 22:00 Відповісти
Вірити Лаврову це як вірити в те що коняка сере яблуками.
27.09.2025 22:02 Відповісти
"Может Зінка?" (С)
27.09.2025 22:03 Відповісти
Знову нікотину бахнула ця кляча стара
27.09.2025 22:04 Відповісти
Ага. Навіть коні цій коняці не вірять
27.09.2025 22:08 Відповісти
Аргентинська мука в дії на **********!!???
27.09.2025 22:09 Відповісти
Такі заяви Копитного ватніків тішать, але це ж коштуватиме ватнікам пенсій, недоїдання фуражу і мобілізацією на фарш
27.09.2025 22:14 Відповісти
 
 