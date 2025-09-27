Лавров каже, що Росія не запускає дрони в країни ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито не спрямовує свої дрони і ракети на територію країн ЄС і НАТО. Також він сказав, що Росія не планує нападати на країни НАТО чи ЄС.

Про це очільник МЗС РФ заявив під час виступу на Генасамблеї ООН та на подальшій пресконференції, передають росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не атакуємо цивільні об'єкти. Інциденти трапляються, але ми ніколи не ведемо прицільний вогонь по них і ми ніколи не направляємо наші безпілотники або ракети по державах, які розташовані в Європі, членах ЄС, країнах Північноатлантичного альянсу", - сказав російський міністр.

Крім цього, Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не мала і не має наміру нападати на країни-члени НАТО та Євросоюзу.

Водночас він пригрозив, що будь-яка агресія проти РФ "отримає рішучу відсіч".

"Будь-яка агресія проти Росії отримає рішучу відсіч. З цього приводу не повинно бути жодних сумнівів у НАТО і ЄС, хто не тільки переконує своїх виборців у неминучості війни з Росією і змушує їх затягувати пояси, а й відкрито заявляє про підготовку до нападу на нашу Калінінградську область", - заявив Лавров.

