Швеція готова збивати літаки, що порушують повітряний простір НАТО,- головнокомандувач ВПС Клаессон

Головнокомандувач ВПС Швеції Мікаель Клаессон заявив, що пілоти можуть застосувати силу проти російських літаків та дронів, які порушують повітряний простір НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише SVT.

"Це рішення має ухвалити пілот літака, про який йдеться", - заявив Клаессон.

Він зазначив, що шведські військові збиватимуть літаки як останній засіб у разі серйозного порушення.

"Якщо ви не підкоряєтеся наказам, крайня міра - це можливість застосувати силу, спочатку помітити, а потім відкрити ефективний вогонь. Іншими словами, збити", - сказав він.

За словами Клаессона, зрештою, рішення про відкриття вогню приймає пілот літака, який зіткнувся з загрозою шведському кордону.

"Я вважаю, що наші пілоти мають достатню підготовку і досвід, щоб приймати рішення саме в таких ситуаціях", - впевнений головнокомандувач.

Ескалацію не можна виключати, але Клаессон не вважає її найбільш можливим розвитком подій.

"Я не думаю, що Росія хоче вступити у війну з НАТО. Я думаю, що вони хочуть поділити НАТО політично, показати наші слабкості, використовувати їх та посіяти страх серед нашого населення", - заявив він.

Гібридна війна РФ

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

26 вересня повітряний простір аеропорту Вільнюса двічі тимчасово закривали через можливі БпЛА.

Вдень суботи, 27 вересня, на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.