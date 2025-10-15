Швеция хочет предоставить Украине сначала самолеты-разведчики, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen, - Йонсон

Стокгольм планирует сначала предоставить Украине самолеты-разведчики, а уже потом сосредоточиться на поставках истребителей Gripen.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция готова делать больше. Мы подготовили второй пакет вместе с Норвегией и Данией. Швеция выделила на это 250 млн евро, и мы готовы на дальнейшие пакеты", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция поддержала план ЕС по использованию замороженных активов РФ для Украины, - Bloomberg

По словам Йонсона, сейчас идет диалог, в частности между Скандинавскими и Балтийскими странами, по распределению финансовой нагрузки в вопросе поддержки Украины.

Министр считает это важным, поскольку, по его мнению, сейчас наблюдается "неправильная траектория по поддержке Украины, которая снижается".

"Мы хотим видеть больше шагов для усиления и увеличения финансовой поддержки и военной помощи Украине", - подчеркнул шведский министр, добавив, что Стокгольм "не исключает такой возможности" со своей стороны.

Читайте: На севере Швеции построят стратегические склады зерна на случай войны

Также, отметил он, партнеры по авиационной коалиции убеждают Стокгольм сосредоточиться на усилении воздушных возможностей Украины, в частности обеспечить Киев самолетами радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения, что позволит управлять самолетами F-16.

"Мы также не исключаем возможности относительно самолетов Gripen. Мы находимся в диалоге с украинской стороной, которая проявляет сильный интерес к самолетам Gripen", - отметил Йонсон, добавив, что Стокгольм сначала хочет предоставить Украине самолеты радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ