Швеция хочет предоставить Украине сначала самолеты-разведчики, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen, - Йонсон
Стокгольм планирует сначала предоставить Украине самолеты-разведчики, а уже потом сосредоточиться на поставках истребителей Gripen.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Швеция готова делать больше. Мы подготовили второй пакет вместе с Норвегией и Данией. Швеция выделила на это 250 млн евро, и мы готовы на дальнейшие пакеты", - отметил он.
По словам Йонсона, сейчас идет диалог, в частности между Скандинавскими и Балтийскими странами, по распределению финансовой нагрузки в вопросе поддержки Украины.
Министр считает это важным, поскольку, по его мнению, сейчас наблюдается "неправильная траектория по поддержке Украины, которая снижается".
"Мы хотим видеть больше шагов для усиления и увеличения финансовой поддержки и военной помощи Украине", - подчеркнул шведский министр, добавив, что Стокгольм "не исключает такой возможности" со своей стороны.
Также, отметил он, партнеры по авиационной коалиции убеждают Стокгольм сосредоточиться на усилении воздушных возможностей Украины, в частности обеспечить Киев самолетами радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения, что позволит управлять самолетами F-16.
"Мы также не исключаем возможности относительно самолетов Gripen. Мы находимся в диалоге с украинской стороной, которая проявляет сильный интерес к самолетам Gripen", - отметил Йонсон, добавив, что Стокгольм сначала хочет предоставить Украине самолеты радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто їх тупо ще не надали? А скільки було розмов... Вже працюють, вже скеровують...
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Delfi заявили у Міністерстві оборони Швеції.
Джерело: https://censor.net/ua/n3542432