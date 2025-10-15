РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Швеции Истребители Gripen для Украины
1 126 11

Швеция хочет предоставить Украине сначала самолеты-разведчики, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen, - Йонсон

Швеция предоставит Украине самолеты-разведчики. Gripen будут позже

Стокгольм планирует сначала предоставить Украине самолеты-разведчики, а уже потом сосредоточиться на поставках истребителей Gripen.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция готова делать больше. Мы подготовили второй пакет вместе с Норвегией и Данией. Швеция выделила на это 250 млн евро, и мы готовы на дальнейшие пакеты", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция поддержала план ЕС по использованию замороженных активов РФ для Украины, - Bloomberg

По словам Йонсона, сейчас идет диалог, в частности между Скандинавскими и Балтийскими странами, по распределению финансовой нагрузки в вопросе поддержки Украины.

Министр считает это важным, поскольку, по его мнению, сейчас наблюдается "неправильная траектория по поддержке Украины, которая снижается".

"Мы хотим видеть больше шагов для усиления и увеличения финансовой поддержки и военной помощи Украине", - подчеркнул шведский министр, добавив, что Стокгольм "не исключает такой возможности" со своей стороны.

Читайте: На севере Швеции построят стратегические склады зерна на случай войны

Также, отметил он, партнеры по авиационной коалиции убеждают Стокгольм сосредоточиться на усилении воздушных возможностей Украины, в частности обеспечить Киев самолетами радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения, что позволит управлять самолетами F-16.

"Мы также не исключаем возможности относительно самолетов Gripen. Мы находимся в диалоге с украинской стороной, которая проявляет сильный интерес к самолетам Gripen", - отметил Йонсон, добавив, что Стокгольм сначала хочет предоставить Украине самолеты радиолокационной разведки и раннего воздушного обнаружения, а затем сосредоточиться на истребителях Gripen.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

авиация (2932) самолет (3713) Швеция (1047) Gripen (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Також, зауважив він, партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України, зокрема забезпечити Київ літаками радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати літаками F-16.

Тобто їх тупо ще не надали? А скільки було розмов... Вже працюють, вже скеровують...
показать весь комментарий
15.10.2025 12:22 Ответить
+3
Ну... Тут цілою країною керує хто попало. Будь-хто може займати будь-яку посаду, єдиний критерій - відданість смарагдовому Щеневтіку Першому.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:52 Ответить
+2
Так вже ж надали два розвідлітака рік тому...язиком.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вже ж надали два розвідлітака рік тому...язиком.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:20 Ответить
..якщо ніхрена не знаєш...то язик свій прикуси.... Вони літають..і з українськими екіпажами... Останній кацапський Су-34.... Не продовжую.. Бо ніхера не зрозумієш.)))
показать весь комментарий
15.10.2025 12:47 Ответить
Це мудило всьопропальщину тут розводить,його просто ***** слати,малохольну шлюшку.
показать весь комментарий
15.10.2025 13:03 Ответить
Також, зауважив він, партнери по авіаційній коаліції переконують Стокгольм зосередитися на посиленні повітряних можливостей України, зокрема забезпечити Київ літаками радіолокаційної розвідки та раннього повітряного виявлення, що дасть змогу керувати літаками F-16.

Тобто їх тупо ще не надали? А скільки було розмов... Вже працюють, вже скеровують...
показать весь комментарий
15.10.2025 12:22 Ответить
Спішити треба повільно. Українців ще багато. Швидко не закінчаться.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:25 Ответить
Так Клоуна президентом же не шведи вибрали і ***** не на Швецію ж напало
показать весь комментарий
15.10.2025 12:42 Ответить
такое впечатление, что на Цензоре обитают летчики-асы умеющие летать на любом НАТОвском самолёте!
показать весь комментарий
15.10.2025 12:26 Ответить
Ну... Тут цілою країною керує хто попало. Будь-хто може займати будь-яку посаду, єдиний критерій - відданість смарагдовому Щеневтіку Першому.
показать весь комментарий
15.10.2025 12:52 Ответить
Передача Україні шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC890, про яку повідомлялося в травні минулого року, не відстає від графіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Delfi заявили у Міністерстві оборони Швеції.

Джерело: https://censor.net/ua/n3542432
показать весь комментарий
15.10.2025 12:30 Ответить
Шведам за підтримку України-черговий респект...
показать весь комментарий
15.10.2025 12:30 Ответить
Російське ІПСО вже накатує зраду, вони не чули у себе в Рашці, як збили їхній літак за допомогою ASC890. З двох один вже літає в Україні, дорогіє россіянє...
показать весь комментарий
15.10.2025 12:42 Ответить
 
 