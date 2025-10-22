УКР
Новини Візит Зеленського до Швеції
Зеленський сьогодні відвідає Швецію: очікуються заяви про експорт зброї

Візит Зеленського до Швеції: будуть заяви про експорт зброї

Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Швецію та проведе зустріч із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі також будуть міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.

Після зустрічі Крістерссон та Зеленський проведуть пресконференцію, "щоб зробити оголошення щодо експорту оборонної продукції".

Чиєго "експорту"?
22.10.2025 09:37 Відповісти
шо з grippenами? геть заглохло?
22.10.2025 09:38 Відповісти
Певно будуть поставляти через фірми прокладки- "Глобал" та "Навітехсервіс" які видмивали гроши на будівництві фортифікацій..
22.10.2025 09:40 Відповісти
В Швеції він ще не був. Поїде, подивиться, йому про то відосік знімуть... цікаво ж ....
22.10.2025 09:41 Відповісти
потужно експортувати зельоний понос
22.10.2025 09:45 Відповісти
ну так там не обстрилюють...
22.10.2025 09:47 Відповісти
Як непогано пристроїли нарідці 73% руйнатора і ліквідатора України Боневтіка Позорно-Брехливого - Чотирижди ухилянта. Він під час знищення енергоститеми Україні вільно подорожує на різні зустрічі по Європі, використовуючи державний літак і мільйони на його обслуговування. Хоч "Скумрія" вигуляє нові костюмчики і прикраси і скуштують шведської кухгні. А ви холопи та раби слуг розгрібайте те, що натворив ворог. Не забувайте ховатися в укриття, про яке Вам повідомляють блогери в телеграмканалах і владні посіпаки. В ті укриття, яких фактично немає. Замерзли ваші дітки, бо немає газу і освітлення? Ну й що, дітки і батьки Боневтіка в безщпеці, як і він. Потрібно бьуло думати з бюлетнем в руці весною 2019 року.
22.10.2025 09:56 Відповісти
22.10.2025 10:26 Відповісти
ще в Швеції тебе не хватало .
22.10.2025 11:26 Відповісти
 
 