Зеленський сьогодні відвідає Швецію: очікуються заяви про експорт зброї
Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Швецію та проведе зустріч із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.
Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає Цензор.НЕТ.
"Очікується, що під час зустрічі лідери обговорять війну Росії проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною", - йдеться в повідомленні.
На зустрічі також будуть міністр енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон.
Після зустрічі Крістерссон та Зеленський проведуть пресконференцію, "щоб зробити оголошення щодо експорту оборонної продукції".
