Зеленский сегодня посетит Швецию: ожидаются заявления об экспорте оружия
Президент Владимир Зеленский сегодня посетит Швецию и проведет встречу с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.
Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Цензор.НЕТ.
"Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят войну России против Украины и двустороннее оборонное сотрудничество между Швецией и Украиной", - говорится в сообщении.
На встрече также будут министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.
После встречи Кристерссон и Зеленский проведут пресс-конференцию, "чтобы сделать объявление об экспорте оборонной продукции".
