Зеленский сегодня посетит Швецию: ожидаются заявления об экспорте оружия

Визит Зеленского в Швецию: будут заявления об экспорте оружия

Президент Владимир Зеленский сегодня посетит Швецию и проведет встречу с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят войну России против Украины и двустороннее оборонное сотрудничество между Швецией и Украиной", - говорится в сообщении.

На встрече также будут министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.

После встречи Кристерссон и Зеленский проведут пресс-конференцию, "чтобы сделать объявление об экспорте оборонной продукции".

Чиєго "експорту"?
22.10.2025 09:37 Ответить
шо з grippenами? геть заглохло?
22.10.2025 09:38 Ответить
Певно будуть поставляти через фірми прокладки- "Глобал" та "Навітехсервіс" які видмивали гроши на будівництві фортифікацій..
22.10.2025 09:40 Ответить
В Швеції він ще не був. Поїде, подивиться, йому про то відосік знімуть... цікаво ж ....
22.10.2025 09:41 Ответить
потужно експортувати зельоний понос
22.10.2025 09:45 Ответить
ну так там не обстрилюють...
22.10.2025 09:47 Ответить
Як непогано пристроїли нарідці 73% руйнатора і ліквідатора України Боневтіка Позорно-Брехливого - Чотирижди ухилянта. Він під час знищення енергоститеми Україні вільно подорожує на різні зустрічі по Європі, використовуючи державний літак і мільйони на його обслуговування. Хоч "Скумрія" вигуляє нові костюмчики і прикраси і скуштують шведської кухгні. А ви холопи та раби слуг розгрібайте те, що натворив ворог. Не забувайте ховатися в укриття, про яке Вам повідомляють блогери в телеграмканалах і владні посіпаки. В ті укриття, яких фактично немає. Замерзли ваші дітки, бо немає газу і освітлення? Ну й що, дітки і батьки Боневтіка в безщпеці, як і він. Потрібно бьуло думати з бюлетнем в руці весною 2019 року.
22.10.2025 09:56 Ответить
 
 