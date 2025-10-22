Зеленский сегодня посетит Швецию: ожидаются заявления об экспорте оружия

Президент Владимир Зеленский сегодня посетит Швецию и проведет встречу с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят войну России против Украины и двустороннее оборонное сотрудничество между Швецией и Украиной", - говорится в сообщении.

На встрече также будут министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.

После встречи Кристерссон и Зеленский проведут пресс-конференцию, "чтобы сделать объявление об экспорте оборонной продукции".

