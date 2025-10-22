УКР
3 597 34

Україна закупить у Швеції до 150 новітніх винищувачів Gripen для ЗСУ

Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо купівлі винищувачів Gripen

22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Як інформує Цензор.НЕТ, підписання угоди відбулося під час зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Що передбачає угода

Крістерссон зазначив, що йдеться не про негайні поставки, а про довгострокову програму на 10-15 років.

"Угода не спрямована на поставки просто зараз. Йдеться про 120-150 винищувачів Gripen серії E, яка лише починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже потужні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років", - пояснив він.

Зеленський також прокоментував важливість отримання Gripen для ВПС України.

"Ми відкриваємо нову і дуже змістовну сторінку у відносинах. України та Швеції. Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань", - додав президент.

Довідково

JAS 39 Gripen E –– це остання версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку, ніж попередні версії.

Зеленський Володимир (25911) угода (718) Швеція (1013) Крістерссон Ульф (18) Gripen (10)
+17
блд ви серйозно, 10-15 років??? це типа "нью-васюки" з остапа бендера?
22.10.2025 16:42 Відповісти
+9
Грядут новые распилы
22.10.2025 16:42 Відповісти
+7
Тільки в цьому буде сенс якщо з літаками буде і дальнобійне озброяння. А проти шахедів винищувачі зе як з молотком за комарами ганятись. До речі Ізраїль для боротьби з дронами і легкими наземними цілями закупляє у сша легкомоторні гвинтові літачки. Бо даже Ізраїль не може собі дозволити постійно використовувати важку і дороговартісну техніку
22.10.2025 16:46 Відповісти
Грядут новые распилы
22.10.2025 16:42 Відповісти
з ким?
з шведами, які й без того надають нам величезну допомогу?

якщо кацапські боти скавчать, то Гріпен гарний літак !
"надо брать!"

шведська техніка взагалі відмінної якості, наприклад, ті ж самі бмп CV-90

.
22.10.2025 17:25 Відповісти
блд ви серйозно, 10-15 років??? це типа "нью-васюки" з остапа бендера?
показати весь коментар
22.10.2025 16:42 Відповісти
Вони швидше їх не поставлять.Але це гучна новина.Для 150 літаків і припаси потрібні і величезхний штат спеціалістів.А нам дають і інші літаки.Не факт,що і половина буде.
22.10.2025 17:07 Відповісти
Краще хоч 10-15 цих лікатів у наступному році, ніж 150 літаків через 10 - 15 років.
22.10.2025 17:14 Відповісти
руZZкіє паруччікі, припинити паніку!

йдіть і застрельтесь в дальньому окопчику!

все у нас буде разом із шведами та європейцями!

.
22.10.2025 17:28 Відповісти
Не хвилюйтеся так, всі пам'ятають тут ГБшного пенсіонера з погонялом Мишкевич, який призивав тут вбивати українців. І за що був справедливо забанений тут.
Це часом не ви були?
22.10.2025 17:46 Відповісти
Невже МІН ДІЧ повернув Буратіні бабло за обіцяне Фламінго?
22.10.2025 16:46 Відповісти
Ні,вони на закупівлю літаків з бюджета ******** ще бабла.
22.10.2025 17:14 Відповісти
на закупівлю літаків у Швеції гроші не "пи..дять", а розходують, дарагой.

кінчай скавчати, кацапи у!

.
22.10.2025 17:31 Відповісти
Тільки в цьому буде сенс якщо з літаками буде і дальнобійне озброяння. А проти шахедів винищувачі зе як з молотком за комарами ганятись. До речі Ізраїль для боротьби з дронами і легкими наземними цілями закупляє у сша легкомоторні гвинтові літачки. Бо даже Ізраїль не може собі дозволити постійно використовувати важку і дороговартісну техніку
22.10.2025 16:46 Відповісти
Дуже важливо, щоб Гріпени озброїли далекобійною ракетою "Метеор" :
https://militarnyi.com/uk/news/gripen-meteor/
22.10.2025 17:59 Відповісти
А ховати де ці літачки?
22.10.2025 16:49 Відповісти
ці літачки, гарні літачки!
вони й на шосе можуть сідати і обслуговуватись десятком технарів на мобільному пункті

Швеція - зроблено по-розумному !

.
22.10.2025 17:40 Відповісти
Ціна літака https://www.google.com/search?q=Gripen&oq=%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D1%80%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BD+%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEKMTcxNjJqMGoxNagCDLACAfEFkClG2zHpo_3xBZApRtsx6aP9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBMA83EKwIqHOJNG4CHCNSiO2IT4SwFq7KaLgYy4KoDNfbXrfqZTFkaS39bakVlQPa2RLMG4pQ-TmuIOIyL56xPZpm6tuGZhgMUZbWcALSmRE6wo_BRrIUBjNbmH6Mp_p8IfpbBNhJ6TZ7K1LEOroMQY5kHt-jiU-4HMH26aIHRQbknQsYN7Qy6ot4GtygVevlamoO7QVBq5rU8YED6neZMVitT5xObiI5Sr8S-gp_NFqnb8MAAd_EFY-Yrs6XhkmqY_8LyAoI5vwpZ1x7kbGeJ&csui=3&ved=2ahUKEwiN9tnt-beQAxV1Q_EDHQjhIOIQgK4QegQIARAB Gripen залежить від версії та комплектації: від $30-60 мільйонів за старіші моделі до понад $228 мільйонів за нову версію JAS-39 Gripen E/F. Загальна вартість контракту може значно відрізнятися залежно від кількості літаків та умов постачання.
22.10.2025 16:54 Відповісти
Це не аваковщина купувати винищувачі за 228 мільйон?
22.10.2025 18:09 Відповісти
Купляють, щоб із них запускать Фламінго.
22.10.2025 16:55 Відповісти
Їх не треба запускати, вони вільно падаючі.
22.10.2025 17:40 Відповісти
А як же раніше відмовлялись від Гріппенів на користь Ф-16 "щоб не створювати зоопарк різноманітної авіатехніки"? Що змінилось?
22.10.2025 16:56 Відповісти
змінилось. рижа макака каже що їм самим треба всю зброю, навіть бойове гімно мамонта і те не віддадуть.
22.10.2025 17:07 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

Європейські гроші мають працювати на європейський ВПК, а не годувати руду Америку

.
22.10.2025 17:42 Відповісти
Ну и чего разкудахтались? НАМІРИ. Зеленые намерения ничего не значат. Были уже 3000 ракет, миллиарды деревьев, защиты электростанций, фортификации.
Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
22.10.2025 17:02 Відповісти
вдох, видох як казав мілованов... і все буде)) і 3000 ракет і 200 літаків.. і гіперлуп.. дихайте.. бо гетьманцев податок на повітря скоро введе
22.10.2025 17:05 Відповісти
Грають у довгу щоб навіть онукам через 10 років була кормушка на оборонзамовленнях.
22.10.2025 17:08 Відповісти
Через 10-15 років... далі можна не читати.
22.10.2025 17:10 Відповісти
Польща закупила у Кореї 1000 танків К2 та 800 САУ К9 та декілька десятків літаків винущювачів. З 26 року відкриваються підприємства на терріторії самої Польщі по виробницву цієї техніки. Поставки почали у 23 році і розраховані до 28. Дебіли зеленского - відчуваєте різницю між захистом країни і ражакою по приколу та асфальтом для рашистів - ні. А поляки відчувають. Де отий нарік гроші візьме на ті 150 літаків.
22.10.2025 17:44 Відповісти
Та скільки він вже вкрав, то і на більше вистачить якщо відкриє свою скарбничку.
22.10.2025 18:05 Відповісти
У Польщі теж контракти в майбутньому. Їх теж критикують, де вони візьмуть гроші.
22.10.2025 18:15 Відповісти
Ви хоч читаєте інколи те , що пишете ? Польща завод будує у себе ?! Ну побудуйте і ви завод . Надовго його хватить ? Аби ото телепнути
22.10.2025 18:18 Відповісти
Цей висер такий же, як про "Фламінго"?
22.10.2025 17:45 Відповісти
Всі сварять ідіота за його нову дурнувату ідею. Але треба оцінити яка ж гра. Як далеко дивиться наш лідор, хоча і не на століття, але на десятиліття точно. Мабуть і себе там в ролі президента бачить.
22.10.2025 18:02 Відповісти
Где деньги,зин
22.10.2025 18:13 Відповісти
Меморандум про перспективи угоди про наміри. Наступний крок - дебати, пренія, і плюралізм думок
22.10.2025 18:16 Відповісти
 
 