Україна закупить у Швеції до 150 новітніх винищувачів Gripen для ЗСУ
22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
Як інформує Цензор.НЕТ, підписання угоди відбулося під час зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.
Що передбачає угода
Крістерссон зазначив, що йдеться не про негайні поставки, а про довгострокову програму на 10-15 років.
"Угода не спрямована на поставки просто зараз. Йдеться про 120-150 винищувачів Gripen серії E, яка лише починає вироблятися. Це дозволить побудувати дуже потужні Повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років", - пояснив він.
Зеленський також прокоментував важливість отримання Gripen для ВПС України.
"Ми відкриваємо нову і дуже змістовну сторінку у відносинах. України та Швеції. Сьогодні є перший документ, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань", - додав президент.
Довідково
JAS 39 Gripen E –– це остання версія шведського винищувача, розроблена компанією Saab. Модель має потужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку, ніж попередні версії.
з шведами, які й без того надають нам величезну допомогу?
якщо кацапські боти скавчать, то Гріпен гарний літак !
"надо брать!"
шведська техніка взагалі відмінної якості, наприклад, ті ж самі бмп CV-90
.
йдіть і застрельтесь в дальньому окопчику!
все у нас буде разом із шведами та європейцями!
.
Це часом не ви були?
кінчай скавчати, кацапи у!
.
https://militarnyi.com/uk/news/gripen-meteor/
вони й на шосе можуть сідати і обслуговуватись десятком технарів на мобільному пункті
Швеція - зроблено по-розумному !
.
Європейські гроші мають працювати на європейський ВПК, а не годувати руду Америку
.
Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.