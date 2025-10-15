Естонія долучиться до наступного пакета допомоги PURL і цього тижня передасть Україні партію дронів, - міністр оборони Певкур

Цього тижня Естонія передасть Україні "багато безпілотників" на десятки мільйонів євро, а також долучиться до наступного пакета допомоги PURL від Північних і Балтійських країн, зробивши внесок у 12 мільйонів доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО заявив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Так, Певкур із жалем констатував факт певного зменшення військової допомоги Україні.

"Тому ми вирішили, що цього тижня ми також передамо багато безпілотників вартістю десятки мільйонів на додаток до того, що ми вже зробили", - сказав міністр.

Також він повідомив, що Естонія вирішила приєднатися до Балтійсько-Північного пакета допомоги PURL. Раніше вже було узгоджено чотири пакети допомоги в межах цієї ініціативи (кожен вартістю близько пів мільярда), наступний пакет буде саме від Північних і Балтійських країн.

"Тож це гарна новина. Наш внесок становитиме 12 мільйонів доларів США", - заявив Певкур і додав, що "Північно-балтійський пакет буде завершено дуже скоро, можливо, навіть сьогодні".

Певкур також зауважив, що в міністра оборони України сьогодні також день народження і висловив впевненість, що партнери підготують "гарні подарунки".

Він додав, що кілька тижнів тому був в Україні, де відвідав деякі заводи з виробництва безпілотників-перехоплювачів і додав, що в його країні деякі компанії вже виробляють безпілотники-перехоплювачі. Наступного тижня буде "довгий день випробувань, коли ми побачимо, наскільки вони ефективні", сказав політик.

За словами міністра, треба зробити ще чимало, адже український досвід свідчить, що українці досі не можуть "побачити та зловити" близько 20-25% дронів. До того ж росіяни вже використовують дрони "Герань 3" з реактивними двигунами.

"Тож промисловість має тут працювати дуже інтенсивно, адже, я вважаю, всі країни мають для цього фінансування", - наголосив Певкур.

Реальність така, що частка внесків США в Україну цього року значно зменшилася, "тож не лише ми — всі союзники повинні допомогти Україні виграти цю війну", - зауважив він.

