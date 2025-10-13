Словенія долучилась до програми PURL щодо закупівлі зброї США для України

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте повідомив, що його країна долучилася до PURL –– механізму закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dnevnik.si.

За словами Голоба, сума коштів, яку Словенія скерує на програму PURL, засекречена.

Водночас він уточнив, що йтиметься про протиповітряну оборону, а саме ракети "земля-повітря", які мають захищати цивільну, насамперед енергетичну інфраструктуру.

"Постійні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру не мають військових цілей, а лише виснажують цивільне населення", - наголосив словенський премʼєр-міністр.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що до програми PURL уже долучилися Нідерланди, Данія, Норвегія, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія та Канада, а її фінансування становить близько двох мільярдів євро.

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

