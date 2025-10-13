Словения присоединилась к программе PURL по закупке оружия США для Украины

Премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что его страна присоединилась к PURL - механизму закупки американского оружия для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dnevnik.si.

По словам Голоба, сумма средств, которую Словения направит на программу PURL, засекречена.

В то же время он уточнил, что речь пойдет о противовоздушной обороне, а именно ракеты "земля-воздух", которые должны защищать гражданскую, прежде всего энергетическую инфраструктуру.

"Постоянные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру не имеют военных целей, а лишь истощают гражданское население", - подчеркнул словенский премьер-министр.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что к программе PURL уже присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Германия, Литва, Латвия, Эстония и Канада, а ее финансирование составляет около двух миллиардов евро.

Что такое программа PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и длительного мира.

