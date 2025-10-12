Зеленский и Макрон обсудили потребности Украины в ПВО и расширение программы PURL

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за то, что Франция так много делает для защиты жизни. Проинформировал о наших первоочередных потребностях, и это прежде всего ПВО - необходимые системы и ракеты. Россия сейчас пользуется моментом - тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания. Российские удары стали более подлыми. Обсудили, как этому противодействовать. В частности работаем для расширения программы PURL", - рассказал президент.

Также Зеленский отметил, что стороны скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.

"Работаем, чтобы давления на Россию стало больше", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что пока только 7 из 30 стран-партнеров присоединились к программе PURL.

Что такое программа PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и длительного мира.