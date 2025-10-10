РУС
287 5

Зеленский: Сейчас 7 из 30 стран-партнеров присоединились к программе PURL

зеленський

Для защиты от российских атак Украине нужно, чтобы больше стран-партнеров присоединилось к закупкам систем ПВО через программу PURL.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, о чем мы говорили и с президентом Соединенных Штатов, и с лидерами в Европе, что Россия, когда будет понимать, что она не выполняет свои поставленные задачи на поле боя, будет уничтожать энергетику, инфраструктуру Украины. В принципе, это происходит сегодня. Была массированная атака. Соответственно, мы продолжаем работать с партнерами. Мы говорим о том, чтобы страны подключались к программе PURL, через которую мы можем закупать системы ПВО, а также ракеты, прежде всего к "Петриотам", у наших американских партнеров", - сказал глава государства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский добавил, что пока только семь из 30 партнерских стран используют упомянутую программу для помощи Украине.

"Но я думаю, что нас ждут более позитивные сигналы относительно переговоров на следующей неделе",- сказал президент.

Читайте также: Зеленский о закупке партнерами американского оружия для Украины: Профинансировано 4 пакета, 5-й и 6-й - согласовываются

Фламінгу нам покажи, патякало - тільки не ту, якою на піаніні грав.
10.10.2025 20:47 Ответить
тм нехай покаже хоч якусь із них....
10.10.2025 20:56 Ответить
Сезон 1. Санкції.
Сезон 2. Гарантії безпеки.
Сезон 3. Коаліція охочих.
Сезон 4. PURL-TOMAHAWK.

Продюсери заявили, що серіал точно буде продовжений ще на багато сезонів.
10.10.2025 21:02 Ответить
Угу - тільки глядачів , з кожним роком , все менше ...((
10.10.2025 21:04 Ответить
Глядачів не меншає. Акторів - так. Але їх легко замінювати, тим більше це в основному дешеві статисти.
10.10.2025 21:09 Ответить
 
 