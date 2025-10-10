Зеленский: Сейчас 7 из 30 стран-партнеров присоединились к программе PURL

Для защиты от российских атак Украине нужно, чтобы больше стран-партнеров присоединилось к закупкам систем ПВО через программу PURL.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"То, о чем мы говорили и с президентом Соединенных Штатов, и с лидерами в Европе, что Россия, когда будет понимать, что она не выполняет свои поставленные задачи на поле боя, будет уничтожать энергетику, инфраструктуру Украины. В принципе, это происходит сегодня. Была массированная атака. Соответственно, мы продолжаем работать с партнерами. Мы говорим о том, чтобы страны подключались к программе PURL, через которую мы можем закупать системы ПВО, а также ракеты, прежде всего к "Петриотам", у наших американских партнеров", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что пока только семь из 30 партнерских стран используют упомянутую программу для помощи Украине.

"Но я думаю, что нас ждут более позитивные сигналы относительно переговоров на следующей неделе",- сказал президент.

