Зеленський: Наразі 7 із 30 країн-партнерів долучились до програми PURL

Для захисту від російських атак Україні потрібно, щоб більше країн-партнерів долучилось до закупівель систем ППО через програму PURL.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Те, що про що ми говорили і з президентом Сполучених Штатів, і з лідерами в Європі, що Росія, коли буде розуміти, що вона не виконує свої поставлені завдання на полі бою, буде нищити енергетику, інфраструктуру України. В принципі, це відбувається сьогодні. Була масована атака. Відповідно, ми продовжуємо працювати з партнерами. Ми говоримо про те, щоб країни підключались до програми PURL, через яку ми можемо закуповувати системи ППО, а також ракети, передусім до "Петріотів", у наших американських партнерів", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що наразі лише сім з 30 партнерських країн використовують згадану програму для допомоги Україні.

"Але я думаю, що нас чекають більш позитивні сигнали щодо переговорів наступного тижня",- сказав президент.

Зеленський Володимир ППО допомога
