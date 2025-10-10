Зеленський: Наразі 7 із 30 країн-партнерів долучились до програми PURL
Для захисту від російських атак Україні потрібно, щоб більше країн-партнерів долучилось до закупівель систем ППО через програму PURL.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Те, що про що ми говорили і з президентом Сполучених Штатів, і з лідерами в Європі, що Росія, коли буде розуміти, що вона не виконує свої поставлені завдання на полі бою, буде нищити енергетику, інфраструктуру України. В принципі, це відбувається сьогодні. Була масована атака. Відповідно, ми продовжуємо працювати з партнерами. Ми говоримо про те, щоб країни підключались до програми PURL, через яку ми можемо закуповувати системи ППО, а також ракети, передусім до "Петріотів", у наших американських партнерів", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що наразі лише сім з 30 партнерських країн використовують згадану програму для допомоги Україні.
"Але я думаю, що нас чекають більш позитивні сигнали щодо переговорів наступного тижня",- сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сезон 2. Гарантії безпеки.
Сезон 3. Коаліція охочих.
Сезон 4. PURL-TOMAHAWK.
Продюсери заявили, що серіал точно буде продовжений ще на багато сезонів.