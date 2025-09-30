Зеленський про закупівлю партнерами американської зброї для України: Профінансовано 4 пакети, 5-й і 6-й - узгоджуються
Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.
Зеленський нагадав, що вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати.
За словами глави держави, з серпня наші партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України:
- Нідерланди - 578 мільйонів доларів, 1-й пакет;
- Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів, 2-й пакет;
- Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада – 4-й пакет на 500 мільйонів доларів.
"5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет. Паралельно почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев'ятого та десятого пакетів.
"Програма працює, дуже активно допомагає, це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у Альянсі. І це такі речі, як ракети для "петріотів", ракети для "хаймарсів"", - зазначав Зеленський.
Наша мета - забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал", - пояснив Зеленський.
"Ми вдячні кожному партнеру за такі важливі внески. Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир", - резюмує глава держави.
Довідка
Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.
Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.
Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.
