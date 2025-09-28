УКР
Естонія виділяє €10 млн на програму PURL із закупівлі американської зброї для України, - Цахкна

Естонія надасть 10 млн євро на програму PURL для України

Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, у межах якої через НАТО закуповується озброєння у США для передачі в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Естонії Маргус Цахкна написав в соцмережі Х.

Так, Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу Північноатлантичного Альянсу PURL "для термінового зміцнення оборони України".

"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні терористичні акти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", - додав Цахкна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і США працюють над двома угодами щодо закупівлі зброї, - Зеленський

Нагадаємо, Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

НАТО (6839) зброя (7747) Естонія (1740) Цахкна Маргус (93)
Маленька держава виділяє гроші для України,а наші чиновники тільки крадуть.
28.09.2025 14:47 Відповісти
 
 