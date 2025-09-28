Естонія виділяє €10 млн на програму PURL із закупівлі американської зброї для України, - Цахкна

Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, у межах якої через НАТО закуповується озброєння у США для передачі в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Естонії Маргус Цахкна написав в соцмережі Х.

Так, Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу Північноатлантичного Альянсу PURL "для термінового зміцнення оборони України".

"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряні терористичні акти проти українських міст, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", - додав Цахкна.

Нагадаємо, Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.