Эстония выделяет €10 млн на программу PURL по закупке американского оружия для Украины, - Цахкна

Эстония предоставит 10 млн евро на программу PURL для Украины

Эстония выделит 10 миллионов евро на инициативу PURL, в рамках которой через НАТО закупается вооружение у США для передачи в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна написал в соцсети Х.

В частности, Эстония выделит 10 миллионов евро на инициативу Североатлантического Альянса PURL "для срочного укрепления обороны Украины".

"Поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая атаки на передовой и воздушные террористические акты против украинских городов, Украина нуждается в быстрой поддержке для защиты гражданского населения, удержания позиций и продвижения к миру", - добавил Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и США работают над двумя соглашениями по закупке оружия, - Зеленский

Напомним, Соединенные Штаты и НАТО в начале августа запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы членов Альянса.

