Украина и США работают над двумя соглашениями о закупке оружия, - Зеленский

Украина работает с Соединенными Штатами над двумя соглашениями по закупке вооружения и продаже дронов - Mega Deal и Drone Deal.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Так, президент сообщил, что представители Украины и США уже перешли на технический уровень переговоров по продаже дронов.

Отмечается, что Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали оба соглашения во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Кроме большого соглашения по вооружениям, которое условно называем Mega Deal, мы также обсудили Drone Deal. Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины", - рассказал президент.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский обсудил с лидером США Дональдом Трампом отмену ограничений на поставки оружия Украине для сдерживания РФ.