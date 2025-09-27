Україна і США працюють над двома угодами щодо закупівлі зброї, - Зеленський

Україна працює зі Сполученими Штатами над двома угодами щодо закупівлі озброєння та продажу дронів – Mega Deal і Drone Deal.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Так, президент повідомив, що представники України та США вже перейшли на технічний рівень переговорів щодо продажу дронів.

Зазначається, що Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорювали обидві угоди під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Окрім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо Mega Deal, ми також обговорили Drone Deal. Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України", - розповів президент.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський обговорив із лідером США Дональдом Трампом скасування обмежень на постачання зброї Україні задля стримування РФ.