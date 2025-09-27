УКР
Новини Закупівля зброї у США
296 4

Україна і США працюють над двома угодами щодо закупівлі зброї, - Зеленський

Зеленський про закупівлю зброї у США

Україна працює зі Сполученими Штатами над двома угодами щодо закупівлі озброєння та продажу дронів – Mega Deal і Drone Deal.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Так, президент повідомив, що представники України та США вже перейшли на технічний рівень переговорів щодо продажу дронів.

Зазначається, що Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорювали обидві угоди під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН.

"Окрім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо Mega Deal, ми також обговорили Drone Deal. Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продають НАТО багато зброї для України. Альянс повністю її оплачує, - Трамп

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський обговорив із лідером США Дональдом Трампом скасування обмежень на постачання зброї Україні задля стримування РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) зброя (7747) США (24403) Трамп Дональд (7248)
Коментувати
Сортувати:
28.09.2025 00:00 Відповісти
28.09.2025 00:21 Відповісти
А надра за який Х ти віддав - за не існуючі 300 млрд боргу , чи за дозвіл від трампа і далі бути президентом(прости Господи) і нерозголошення як буратіна "готувався" до війни?
28.09.2025 00:29 Відповісти
3,14.добол.
28.09.2025 01:11 Відповісти
 
 