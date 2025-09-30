Зеленский о закупке партнерами американского оружия для Украины: Профинансировано 4 пакета, 5-й и 6-й - согласовываются

Инициатива PURL является очень ценным механизмом НАТО, который превращает поддержку союзников в ощутимые способности для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский напомнил, что она дает нам возможность закупать оборонительное вооружение, которое нужно уже сейчас для сохранения жизней, в частности системы Patriot и другое ключевое американское оборудование, и уже обеспечивает реальные результаты.

По словам главы государства, с августа наши партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины:

Нидерланды - 578 миллионов долларов, 1-й пакет;

Дания, Норвегия, Швеция вместе - 495 миллионов долларов, 2-й пакет;

Германия объявила о намерении профинансировать 3-й пакет на 500 миллионов долларов, а Канада - 4-й пакет на 500 миллионов долларов.

"5-й и 6-й пакеты сейчас согласовывают с американской стороной. По состоянию на сейчас Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности сделать вклад в будущий 5-й пакет. Параллельно началась работа над наполнением седьмого, восьмого, девятого и десятого пакетов.

"Программа работает, очень активно помогает, это именно та программа, которая дает нам возможность покупать американское оружие за средства партнеров в Альянсе. И это такие вещи, как ракеты для "петриотов", ракеты для "хаймарсов", - отмечал Зеленский.

Наша цель - обеспечивать 1 миллиард долларов в месяц в рамках инициативы, чтобы полностью реализовать ее потенциал", - пояснил Зеленский.

"Мы благодарны каждому партнеру за такие важные взносы. Вместе мы укрепляем нашу оборону и приближаем справедливый и длительный мир", - резюмирует глава государства.

Справка

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира.

