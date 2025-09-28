РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7199 посетителей онлайн
Новости Разговор Зеленского с Рютте Программа PURL
318 6

Рютте и Зеленский провели беседу: обсудили массированную атаку РФ и расширение программы PURL

Зеленский и Рютте говорили об обстреле Украины 28 сентября

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал генсеку Альянса о ночном российском массированном обстреле Украины.

"Обсудили программу PURL, которую мы очень ценим. Она уже хорошо движется. Обсудили, как ее еще расширить, чем именно наполнить, и привлечение других стран. Эта программа помогает Украине покупать именно то оружие, которое защищает жизни людей", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и премьер Норвегии Стере обсудили потребности Украины и инциденты с дронами в Европе

Автор: 

Зеленский Владимир (22088) помощь (8125) Рютте Марк (489)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна відповість потужно по кремлю і росії.Фламінго готове знищити всі стратегічні цілі. Але треба ще грошей дати Міндічу щоб ці фламінго випустити в серію в 2055 році.
показать весь комментарий
28.09.2025 15:55 Ответить
Зе до кінця місяця хоче використати "пакетні хвилини" на мобілі....
показать весь комментарий
28.09.2025 15:55 Ответить
Якщо знайдеться ще один автор "плівок мельниченка" не Кучми, а Зе - то ми багато чого цікавого взаємо....
показать весь комментарий
28.09.2025 16:07 Ответить
«Гниль, яку більше не прикриє війна». The Economist про Зеленського

Авторитарні рефлекси в Україні небезпечніші за ракети.

Коли The Economist - журнал, який читають кабінети й ради директорів, - ставить у розділі лідерів заголовок «Fixing the rot in Ukraine», це не просто редакційна думка. Це вирок у тональності.
Захід говорить нам без евфемізмів: українська влада розводить «гниль» - і якщо ми не зупинимо процес зараз, то завтра не матимемо ані довіри, ані зброї, ані повітря для дихання. Саме так я прочитав цю колонку - як холодний, раціональний удар у дзвін, адресований не російській пропаганді й не нашій «зраді», а західній аудиторії, яка роками платить наш рахунок за виживання.
The Economist формулює те, про що ми кричали всередині країни і що тепер почули ззовні: адміністрація Зеленського стає нетерпимою до критики, користується законом як кийком проти політичних опонентів і - найгірше - пробувала приборкати незалежну антикорупційну інфраструктуру, щойно вона підійшла близько до «своїх». Це не емоція - це факт, відбитий у повідомленнях міжнародних агентств: у липні влада протягнула правки, що підпорядковували НАБУ і САП прокурору, призначеному президентом. І тільки вуличний протест у воєнний час разом із жорсткими сигналами з ЄС змусили Банкову за десять днів дати задній хід. Ви чуєте? Не патріотичні ролики, а вулиця і Брюссель повернули ситуацію у бік закону.
показать весь комментарий
28.09.2025 16:47 Ответить
"А у вас негров линчуют"
показать весь комментарий
28.09.2025 17:03 Ответить
А краще просто попиз-ти
показать весь комментарий
28.09.2025 17:05 Ответить
 
 