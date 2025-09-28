Рютте и Зеленский провели беседу: обсудили массированную атаку РФ и расширение программы PURL
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал генсеку Альянса о ночном российском массированном обстреле Украины.
"Обсудили программу PURL, которую мы очень ценим. Она уже хорошо движется. Обсудили, как ее еще расширить, чем именно наполнить, и привлечение других стран. Эта программа помогает Украине покупать именно то оружие, которое защищает жизни людей", - добавил он.
Авторитарні рефлекси в Україні небезпечніші за ракети.
Коли The Economist - журнал, який читають кабінети й ради директорів, - ставить у розділі лідерів заголовок «Fixing the rot in Ukraine», це не просто редакційна думка. Це вирок у тональності.
Захід говорить нам без евфемізмів: українська влада розводить «гниль» - і якщо ми не зупинимо процес зараз, то завтра не матимемо ані довіри, ані зброї, ані повітря для дихання. Саме так я прочитав цю колонку - як холодний, раціональний удар у дзвін, адресований не російській пропаганді й не нашій «зраді», а західній аудиторії, яка роками платить наш рахунок за виживання.
The Economist формулює те, про що ми кричали всередині країни і що тепер почули ззовні: адміністрація Зеленського стає нетерпимою до критики, користується законом як кийком проти політичних опонентів і - найгірше - пробувала приборкати незалежну антикорупційну інфраструктуру, щойно вона підійшла близько до «своїх». Це не емоція - це факт, відбитий у повідомленнях міжнародних агентств: у липні влада протягнула правки, що підпорядковували НАБУ і САП прокурору, призначеному президентом. І тільки вуличний протест у воєнний час разом із жорсткими сигналами з ЄС змусили Банкову за десять днів дати задній хід. Ви чуєте? Не патріотичні ролики, а вулиця і Брюссель повернули ситуацію у бік закону.