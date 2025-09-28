Зеленский и премьер Норвегии Стере обсудили потребности Украины и инциденты с дронами в Европе

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил за поддержку после ночного российского обстрела, который унес жизни украинцев.

"Очень ценим, что Норвегия нам помогает. Обсудили ПВО, потребности Украины и возможности укрепиться. Также обсудили инциденты с дронами в Европе, которые участились в последнее время.

Единство европейцев точно даст ответ на эту угрозу. Скоординировали дальнейшие контакты", - добавил Зеленский.

