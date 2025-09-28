РУС
Разговор Зеленского со Стёре
181 2

Зеленский и премьер Норвегии Стере обсудили потребности Украины и инциденты с дронами в Европе

Зеленский и Стере провели беседу 28 сентября

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил за поддержку после ночного российского обстрела, который унес жизни украинцев.

"Очень ценим, что Норвегия нам помогает. Обсудили ПВО, потребности Украины и возможности укрепиться. Также обсудили инциденты с дронами в Европе, которые участились в последнее время.

Единство европейцев точно даст ответ на эту угрозу. Скоординировали дальнейшие контакты", - добавил Зеленский.

Зеленский после разговора со Стере: В этом году Украина получит почти $8 млрд от Норвегии, часть пойдет на производство дронов

Зеленский Владимир (22088) Норвегия (748) ПВО (3141) Стёре Йонас Гар (23)
потреби України це літаки та томагавки з дозвілом бити по теріторії РФ . Все іньше белій шум та наї%алово українців
28.09.2025 15:53 Ответить
Зе працює за всіх....., і за премєр- міністра, і за Верховну раду, і за Міністра Оборони...
А нафіг вони тоді потрібні?
28.09.2025 15:58 Ответить
 
 