Зеленский и премьер Норвегии Стере обсудили потребности Украины и инциденты с дронами в Европе
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Он поблагодарил за поддержку после ночного российского обстрела, который унес жизни украинцев.
"Очень ценим, что Норвегия нам помогает. Обсудили ПВО, потребности Украины и возможности укрепиться. Также обсудили инциденты с дронами в Европе, которые участились в последнее время.
Единство европейцев точно даст ответ на эту угрозу. Скоординировали дальнейшие контакты", - добавил Зеленский.
А нафіг вони тоді потрібні?