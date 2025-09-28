Зеленський та прем’єр Норвегії Стере обговорили потреби України та інциденти з дронами в Європі
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Він подякував за підтримку після нічного російського обстрілу, який забрав життя українців.
"Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає. Обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись. Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом.
Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", - додав Зеленський.
