Зеленський та прем’єр Норвегії Стере обговорили потреби України та інциденти з дронами в Європі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував за підтримку після нічного російського обстрілу, який забрав життя українців.

"Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає. Обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись. Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом.

Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", - додав Зеленський.

