Зеленський та прем’єр Норвегії Стере обговорили потреби України та інциденти з дронами в Європі

Зеленський та Стере провели розмову 28 вересня

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував за підтримку після нічного російського обстрілу, який забрав життя українців.

"Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає. Обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись. Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом.

Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський після розмови зі Стере: Цьогоріч Україна отримає майже $8 млрд від Норвегії, частина піде на виробництво дронів

Зеленський Володимир (25641) Норвегія (829) ППО (3587) Стере Йонас Гар (24)
потреби України це літаки та томагавки з дозвілом бити по теріторії РФ . Все іньше белій шум та наї%алово українців
28.09.2025 15:53 Відповісти
Зе працює за всіх....., і за премєр- міністра, і за Верховну раду, і за Міністра Оборони...
А нафіг вони тоді потрібні?
28.09.2025 15:58 Відповісти
 
 