Розмова Зеленського зі Стере
906 16

Зеленський після розмови зі Стере: Цьогоріч Україна отримає майже $8 млрд від Норвегії, частина піде на виробництво дронів

Володимир Зеленський поговорив зі Стере

У вівторок, 20 травня, президент Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили багато важливих питань нашої двосторонньої співпраці. Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже 8 мільярдів доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції", - розповів глава держави.

Також Зеленський поділився зі Стере деталями вчорашньої розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами.

"Для нас важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися", - підсумував президент.

+14
20.05.2025 18:58 Відповісти
+8
Дмитро Тимчук, очільник групи "Інформаційний спротив". Пам'ятаємо.
20.05.2025 19:00 Відповісти
+6
"частина піде на виробництво дронів"
а інша частина на добудову дачі на озері Комо?
20.05.2025 18:59 Відповісти
Він не Стере, а Стьоре.
Пірєклад с рускава не вдався.
20.05.2025 18:56 Відповісти
20.05.2025 18:59 Відповісти
Получим это хорошо, вопрос когда будем делить по чесноку?
20.05.2025 18:57 Відповісти
20.05.2025 18:58 Відповісти
Дмитро Тимчук, очільник групи "Інформаційний спротив". Пам'ятаємо.
20.05.2025 19:00 Відповісти
"Самогубство"???
20.05.2025 19:10 Відповісти
Офіційно. Але особисто я не вірю, хоча і припускаю.
Мені зрозумілий його стан після обрання зєлі.
20.05.2025 19:11 Відповісти
"частина піде на виробництво дронів"
а інша частина на добудову дачі на озері Комо?
20.05.2025 18:59 Відповісти
"частина піде на виробництво дронів ..."
це мені, це тобі, це мені,це мені і це знову мені)
20.05.2025 19:00 Відповісти
Aмериканська влада дозволила Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16. Також Норвегія зможе передати двигуни до цих літаків, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше відповідне обладнання.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що передача обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться протягом 2025 року, частину літаків уже доставили в Україну.
20.05.2025 19:10 Відповісти
А тим часом дефіцит фінансів 400 лярдов грн.
20.05.2025 19:11 Відповісти
А скільки з цих грошей отримають мама ріма, тато саша та вбитий брат дєрьмака-лайнака ?
20.05.2025 19:20 Відповісти
Это военная тайна. И вообще, в Израиле жизнь дорогая, нужно уже сейчас на старость откладывать.
20.05.2025 19:30 Відповісти
Наподобие фильма "Свадьба в Малиновке "
20.05.2025 19:42 Відповісти
міг би 500 мільйонів доларів витратити на купівлю ідей у винахідників не на зарплаті.
те, що звучить незрозуміло могло б виграти війну.
до речі, фпв це саме винахідники не на зарплаті придумали.
20.05.2025 20:13 Відповісти
Дожились. Норвежці вже просять - збільши частку на дрони, ****** трохи менше наших грошей.
21.05.2025 00:16 Відповісти
 
 