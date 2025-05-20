Зеленський після розмови зі Стере: Цьогоріч Україна отримає майже $8 млрд від Норвегії, частина піде на виробництво дронів
У вівторок, 20 травня, президент Володимир Зеленський поговорив із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорили багато важливих питань нашої двосторонньої співпраці. Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії. Майже 8 мільярдів доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції", - розповів глава держави.
Також Зеленський поділився зі Стере деталями вчорашньої розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами.
"Для нас важливо, щоб усі партнери мали необхідну інформацію та повне розуміння ситуації. Норвегія зі свого боку готова допомогти в досягненні справедливого й тривалого миру. Дуже цінуємо всі зусилля заради того, щоб ця війна та вбивства людей нарешті припинилися", - підсумував президент.
Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що передача обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться протягом 2025 року, частину літаків уже доставили в Україну.
