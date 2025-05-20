УКР
Зеленський зустрівся із кронпринцом Норвегії Хоконом: обговорили енергетику та зміцнення співпраці. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві кронпринца Норвегії Хокона, який уперше перебуває з візитом в Україні.

Про це глава держави повідомив у дописі на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, візит кронпринца розпочався з відвідин реабілітаційного центру в Ірпені, де проходять лікування українські військові. Під час зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки та подальшого зміцнення співпраці.

"Цінуємо 450 мільйонів доларів - внесок Норвегії в енергетичну безпеку України", - наголосив президент.

Окрему увагу приділили посиленню культурних зв’язків і норвезьким інвестиціям в оборонну сферу. Зеленський підкреслив, що співпраця між Україною та Норвегією має значний потенціал у всіх зазначених напрямах.

"Дякую Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України", - підсумував глава держави.

Зеленський Володимир (25253) Норвегія (812)
Дружба с викингами это хорошая дружба.
показати весь коментар
20.05.2025 15:47 Відповісти
Ну попизліти, це наш потужній боневтік, майсер! А як до справ в Україні, егей, "гарант"?
показати весь коментар
20.05.2025 15:56 Відповісти
Його високість кронпринц!!! а наше з єрмачиною знову в гопняцькому шмотті.
О, Боже!
Подяка Королівству Норвегія за постійну підтримку України! 🇺🇦🇧🇻
показати весь коментар
20.05.2025 16:55 Відповісти
This is my head of the farm ( про Хряка )
показати весь коментар
21.05.2025 02:13 Відповісти
 
 