Зеленський зустрівся із кронпринцом Норвегії Хоконом: обговорили енергетику та зміцнення співпраці. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві кронпринца Норвегії Хокона, який уперше перебуває з візитом в Україні.

Про це глава держави повідомив у дописі на платформі X.

За словами Зеленського, візит кронпринца розпочався з відвідин реабілітаційного центру в Ірпені, де проходять лікування українські військові. Під час зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки та подальшого зміцнення співпраці.

"Цінуємо 450 мільйонів доларів - внесок Норвегії в енергетичну безпеку України", - наголосив президент.

Окрему увагу приділили посиленню культурних зв’язків і норвезьким інвестиціям в оборонну сферу. Зеленський підкреслив, що співпраця між Україною та Норвегією має значний потенціал у всіх зазначених напрямах.

"Дякую Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України", - підсумував глава держави.

