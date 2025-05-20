Зеленський зустрівся із кронпринцом Норвегії Хоконом: обговорили енергетику та зміцнення співпраці. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прийняв у Києві кронпринца Норвегії Хокона, який уперше перебуває з візитом в Україні.
Про це глава держави повідомив у дописі на платформі X, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, візит кронпринца розпочався з відвідин реабілітаційного центру в Ірпені, де проходять лікування українські військові. Під час зустрічі сторони обговорили питання енергетичної безпеки та подальшого зміцнення співпраці.
"Цінуємо 450 мільйонів доларів - внесок Норвегії в енергетичну безпеку України", - наголосив президент.
Окрему увагу приділили посиленню культурних зв’язків і норвезьким інвестиціям в оборонну сферу. Зеленський підкреслив, що співпраця між Україною та Норвегією має значний потенціал у всіх зазначених напрямах.
"Дякую Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України", - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
О, Боже!
Подяка Королівству Норвегія за постійну підтримку України! 🇺🇦🇧🇻