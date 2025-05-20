674 15
Зеленський обговорив із Мелоні переговори з РФ: Україна готова, треба забезпечити готовність РФ справді закінчувати війну
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї. Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами. Координуємо наші позиції. Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру. Домовились контактувати щодо наших наступних кроків.
Обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", - наголосив Зеленський.
А Мелоні це звичайно не Орбан але й не зовсім не друг МАГАшистів ...
Є Будапештський меморандум.
Хватить заглядати у рота Трампу - хай виконують свої обов'язки за договором.
Обікрали нас на 2 трильйони доларів і грають дурника.
А треба проявити твердість.
Хай американці офіційно підтвердять, що їм насрати на договір.
Мабуть вас ніколи не обманювали,я вам заздрю.
Невже кругом одні брехливі кацапи?