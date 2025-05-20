Зеленський обговорив із Мелоні переговори з РФ: Україна готова, треба забезпечити готовність РФ справді закінчувати війну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї. Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами. Координуємо наші позиції. Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру. Домовились контактувати щодо наших наступних кроків.

Обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", - наголосив Зеленський.

