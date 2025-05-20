УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10722 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
674 15

Зеленський обговорив із Мелоні переговори з РФ: Україна готова, треба забезпечити готовність РФ справді закінчувати війну

зеленський провів телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Як завжди, класні ідеї. Обговорили вчорашню розмову з Президентом Трампом і європейськими лідерами. Координуємо наші позиції. Італія на боці всіх зусиль заради справжнього миру. Домовились контактувати щодо наших наступних кроків.

Обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. Потрібна чесна дипломатія. Україна готова, і треба забезпечити готовність Росії справді закінчувати війну", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мелоні і Макрон конфліктують через війну в Україні, Мерц намагається їх помирити, - Financial Times

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) Мелоні Джорджа (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Потрібна чесна дипломатія.-де ж ти плять "зеклован" в очах куйла .знову захотів побачити "чесну дипломатію"???
показати весь коментар
20.05.2025 15:36 Відповісти
+3
та не з Мелоні треба розмовляти, а з Меланією)))
показати весь коментар
20.05.2025 15:42 Відповісти
+2
Навіщо?
Є Будапештський меморандум.
Хватить заглядати у рота Трампу - хай виконують свої обов'язки за договором.
Обікрали нас на 2 трильйони доларів і грають дурника.
показати весь коментар
20.05.2025 15:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібна чесна дипломатія.-де ж ти плять "зеклован" в очах куйла .знову захотів побачити "чесну дипломатію"???
показати весь коментар
20.05.2025 15:36 Відповісти
Якщо Трамп з Віткофом - посередник -затягувач війни від рашистської рашки, то справді, ЄС потрібно брати як посередника - ЧОМУ ЦЕ ТАК НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
А Мелоні це звичайно не Орбан але й не зовсім не друг МАГАшистів ...
показати весь коментар
20.05.2025 15:42 Відповісти
та не з Мелоні треба розмовляти, а з Меланією)))
показати весь коментар
20.05.2025 15:42 Відповісти
ох ви ж проказник
показати весь коментар
20.05.2025 15:59 Відповісти
Навіщо?
Є Будапештський меморандум.
Хватить заглядати у рота Трампу - хай виконують свої обов'язки за договором.
Обікрали нас на 2 трильйони доларів і грають дурника.
показати весь коментар
20.05.2025 15:42 Відповісти
срати вони хотіли,на ті папери ,якими ж підтераються
показати весь коментар
20.05.2025 16:00 Відповісти
Поки що так робить Зеленський.
А треба проявити твердість.
Хай американці офіційно підтвердять, що їм насрати на договір.
показати весь коментар
20.05.2025 16:03 Відповісти
Ви цікава людина...якщо ви вірите у якісь "договори",тим більше міжнародні .
Мабуть вас ніколи не обманювали,я вам заздрю.
показати весь коментар
20.05.2025 16:08 Відповісти
Ніколи не укладав міжнародних угод.
Невже кругом одні брехливі кацапи?
показати весь коментар
20.05.2025 16:11 Відповісти
так роiся дiйсно хоче закiнчити вiйну, парадом на хрещатику.
показати весь коментар
20.05.2025 15:43 Відповісти
Хрєн їм на балалайці а не парад.
показати весь коментар
20.05.2025 15:47 Відповісти
SVN SVN так це вже було ...їхали..пхались...вкрали собачу будку
показати весь коментар
20.05.2025 16:02 Відповісти
Угу, треба забезпечити готовність сарани не знищувати поля пшениці.
показати весь коментар
20.05.2025 15:59 Відповісти
Яким миролюбним став Гундос! Ще нещодавно бив себе п'яткою в груди - тільки вивід кацапських військ і кордони 91 року! А тепер - поплив. Що сталося? Допотужнічався, дегрот? Пісець на обрії побчив? Знає щось, що ми не знаємо? Чому така зміна сценарію у клована?
показати весь коментар
20.05.2025 17:10 Відповісти
 
 