Зеленский обсудил с Мелони переговоры с РФ: Украина готова, нужно обеспечить готовность РФ действительно заканчивать войну
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Как всегда, классные идеи. Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Координируем наши позиции. Италия на стороне всех усилий ради настоящего мира. Договорились контактировать относительно наших следующих шагов.
Обсудили возможные площадки для разговора с россиянами. Нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и надо обеспечить готовность России действительно заканчивать войну", - подчеркнул Зеленский.
А Мелоні це звичайно не Орбан але й не зовсім не друг МАГАшистів ...
Є Будапештський меморандум.
Хватить заглядати у рота Трампу - хай виконують свої обов'язки за договором.
Обікрали нас на 2 трильйони доларів і грають дурника.
А треба проявити твердість.
Хай американці офіційно підтвердять, що їм насрати на договір.
Мабуть вас ніколи не обманювали,я вам заздрю.
Невже кругом одні брехливі кацапи?