Зеленский обсудил с Мелони переговоры с РФ: Украина готова, нужно обеспечить готовность РФ действительно заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Как всегда, классные идеи. Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Координируем наши позиции. Италия на стороне всех усилий ради настоящего мира. Договорились контактировать относительно наших следующих шагов.

Обсудили возможные площадки для разговора с россиянами. Нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и надо обеспечить готовность России действительно заканчивать войну", - подчеркнул Зеленский.

