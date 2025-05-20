РУС
Зеленский обсудил с Мелони переговоры с РФ: Украина готова, нужно обеспечить готовность РФ действительно заканчивать войну

Зеленский провел телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Хороший разговор с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Как всегда, классные идеи. Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом и европейскими лидерами. Координируем наши позиции. Италия на стороне всех усилий ради настоящего мира. Договорились контактировать относительно наших следующих шагов.

Обсудили возможные площадки для разговора с россиянами. Нужно прекращение огня ради сохранения жизней людей. Нужна честная дипломатия. Украина готова, и надо обеспечить готовность России действительно заканчивать войну", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир Джорджа Мелони
+3
Потрібна чесна дипломатія.-де ж ти плять "зеклован" в очах куйла .знову захотів побачити "чесну дипломатію"???
20.05.2025 15:36 Ответить
+3
та не з Мелоні треба розмовляти, а з Меланією)))
20.05.2025 15:42 Ответить
+2
Навіщо?
Є Будапештський меморандум.
Хватить заглядати у рота Трампу - хай виконують свої обов'язки за договором.
Обікрали нас на 2 трильйони доларів і грають дурника.
20.05.2025 15:42 Ответить
Потрібна чесна дипломатія.-де ж ти плять "зеклован" в очах куйла .знову захотів побачити "чесну дипломатію"???
20.05.2025 15:36 Ответить
Якщо Трамп з Віткофом - посередник -затягувач війни від рашистської рашки, то справді, ЄС потрібно брати як посередника - ЧОМУ ЦЕ ТАК НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ?
А Мелоні це звичайно не Орбан але й не зовсім не друг МАГАшистів ...
20.05.2025 15:42 Ответить
та не з Мелоні треба розмовляти, а з Меланією)))
20.05.2025 15:42 Ответить
ох ви ж проказник
20.05.2025 15:59 Ответить
Навіщо?
Є Будапештський меморандум.
Хватить заглядати у рота Трампу - хай виконують свої обов'язки за договором.
Обікрали нас на 2 трильйони доларів і грають дурника.
20.05.2025 15:42 Ответить
срати вони хотіли,на ті папери ,якими ж підтераються
20.05.2025 16:00 Ответить
Поки що так робить Зеленський.
А треба проявити твердість.
Хай американці офіційно підтвердять, що їм насрати на договір.
20.05.2025 16:03 Ответить
Ви цікава людина...якщо ви вірите у якісь "договори",тим більше міжнародні .
Мабуть вас ніколи не обманювали,я вам заздрю.
20.05.2025 16:08 Ответить
Ніколи не укладав міжнародних угод.
Невже кругом одні брехливі кацапи?
20.05.2025 16:11 Ответить
так роiся дiйсно хоче закiнчити вiйну, парадом на хрещатику.
20.05.2025 15:43 Ответить
Хрєн їм на балалайці а не парад.
20.05.2025 15:47 Ответить
SVN SVN так це вже було ...їхали..пхались...вкрали собачу будку
20.05.2025 16:02 Ответить
Угу, треба забезпечити готовність сарани не знищувати поля пшениці.
20.05.2025 15:59 Ответить
Яким миролюбним став Гундос! Ще нещодавно бив себе п'яткою в груди - тільки вивід кацапських військ і кордони 91 року! А тепер - поплив. Що сталося? Допотужнічався, дегрот? Пісець на обрії побчив? Знає щось, що ми не знаємо? Чому така зміна сценарію у клована?
20.05.2025 17:10 Ответить
 
 