Мелони и Макрон конфликтуют из-за войны в Украине, Мерц пытается их помирить, - Financial Times

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается уладить острый дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджии Мелони из группы европейских лидеров, которые координируют свои действия с Белым домом в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times

Сообщается, что напряженность вспыхнула 16 мая, когда президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" после того, как она не участвовала во встрече лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и в совместном телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Мелони поехала в Албанию на саммит Европейского политического сообщества, в котором участвовали 40 европейских лидеров, включая Зеленского.

Но она не присоединилась к Мерцу, Макрону, премьерам Британии Киру Стармеру и Польши Дональду Туску на заседании, где они обсуждали результаты российско-украинских мирных переговоров, состоявшихся в тот день в Стамбуле.

Европейские лидеры, которые тогда инициировали телефонный разговор с Трампом и Зеленским, позже опубликовали заявление, в котором назвали требования Путина "неприемлемыми".

Премьер-министр Италии заявила журналистам, что ее не включили в список из-за отказа отправить войска в Украину в рамках предложенной "коалиции желающих" для обеспечения безопасности после любого мирного соглашения.

"Италия уже давно заявила, что не желает отправлять войска в Украину. Для нас нет смысла участвовать в форматах, которые имеют цели, в которых мы не желаем участвовать", - отметила Мелони.

Но Макрон заявил, что развертывание войск не обсуждалось ни в Тиране, ни в Киеве на прошлых выходных, куда он приехал вместе со Стармером, Мерцом и Туском - и без Мелони: "Дискуссия касается прекращения огня - давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так достаточно со стороны России".

Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV и попытался смягчить напряженность, заявив, что оба лидера согласны с тем, что Италия "должна играть свою роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.

Отсутствие Мелони в европейском квартете и открытая критика со стороны Макрона вызвала в Италии волну негодования, критики обвинили ее в том, что она отстранила свою страну от принятия важных решений.