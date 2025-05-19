РУС
Мелони и Макрон конфликтуют из-за войны в Украине, Мерц пытается их помирить, - Financial Times

Мерц пытается помирить Мелони и Макрона

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается уладить острый дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджии Мелони из группы европейских лидеров, которые координируют свои действия с Белым домом в отношении Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times

Сообщается, что напряженность вспыхнула 16 мая, когда президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" после того, как она не участвовала во встрече лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и в совместном телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Мелони поехала в Албанию на саммит Европейского политического сообщества, в котором участвовали 40 европейских лидеров, включая Зеленского.

Но она не присоединилась к Мерцу, Макрону, премьерам Британии Киру Стармеру и Польши Дональду Туску на заседании, где они обсуждали результаты российско-украинских мирных переговоров, состоявшихся в тот день в Стамбуле.

Европейские лидеры, которые тогда инициировали телефонный разговор с Трампом и Зеленским, позже опубликовали заявление, в котором назвали требования Путина "неприемлемыми".

Премьер-министр Италии заявила журналистам, что ее не включили в список из-за отказа отправить войска в Украину в рамках предложенной "коалиции желающих" для обеспечения безопасности после любого мирного соглашения.

"Италия уже давно заявила, что не желает отправлять войска в Украину. Для нас нет смысла участвовать в форматах, которые имеют цели, в которых мы не желаем участвовать", - отметила Мелони.

Но Макрон заявил, что развертывание войск не обсуждалось ни в Тиране, ни в Киеве на прошлых выходных, куда он приехал вместе со Стармером, Мерцом и Туском - и без Мелони: "Дискуссия касается прекращения огня - давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так достаточно со стороны России".

Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV и попытался смягчить напряженность, заявив, что оба лидера согласны с тем, что Италия "должна играть свою роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.

Отсутствие Мелони в европейском квартете и открытая критика со стороны Макрона вызвала в Италии волну негодования, критики обвинили ее в том, что она отстранила свою страну от принятия важных решений.

Макрон Эмманюэль (1425) Джорджа Мелони (146) Фридрих Мерц (215)
Дитсадок.
19.05.2025 06:43 Ответить
Ще пересваріться між собою ***** на радість.
19.05.2025 06:46 Ответить
Європа нарешті просипається і проволинить аж ніяк і половинчаста думка не проходить.Все повинно бути відверто і прямо.
19.05.2025 08:14 Ответить
Людка а людка,дети уймите вашу мать
19.05.2025 08:48 Ответить
19.05.2025 09:19 Ответить
Пані Мелоні одна з перших їздила посидіти на дивані в овальному кабінеті. Після тих посиденьок у її білявій голові щось зламалось. Здається це назавжди…
19.05.2025 10:07 Ответить
 
 