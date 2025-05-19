Мелоні і Макрон конфліктують через війну в Україні, Мерц намагається їх помирити, - Financial Times

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається залагодити гостру дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через виключення прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні з групи європейських лідерів, які координують свої дії з Білим домом щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times

Повідомляється, що напруженість спалахнула в 16 травня, коли президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Мелоні в поширенні "неправдивої інформації" після того, як вона не брала участі у зустрічі лідерів з президентом України Володимиром Зеленським та у спільній телефонній розмові з Дональдом Трампом.

Мелоні поїхала до Албанії на саміт Європейського політичного співтовариства, в якому брали участь 40 європейських лідерів, включаючи Зеленського.

Але вона не приєдналася до Мерца, Макрона, прем'єрів Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска на засіданні, де вони обговорювали результати російсько-українських мирних переговорів, що відбулися того дня у Стамбулі.

Європейські лідери, які тоді ініціювали телефонну розмову з Трампом і Зеленським, пізніше опублікували заяву, в якій назвали вимоги Путіна "неприйнятними".

Прем'єр-міністр Італії заявила журналістам, що її не включили до списку через відмову відправити війська в Україну в рамках запропонованої "коаліції охочих" для забезпечення безпеки після будь-якої мирної угоди.

"Італія вже давно заявила, що не бажає відправляти війська в Україну. Для нас немає сенсу брати участь у форматах, які мають цілі, в яких ми не бажаємо брати участь", - зазначила Мелоні.

Але Макрон заявив, що розгортання військ не обговорювалося ні в Тирані, ні в Києві на минулих вихідних, куди він приїхав разом зі Стармером, Мерцом і Туском - і без Мелоні: "Дискусія стосується припинення вогню - давайте уникати поширення неправдивої інформації. Її і так достатньо з боку Росії".

Мерц зустрівся з Мелоні напередодні недільної інавгураційної меси Папи Лева XIV і спробував пом'якшити напруженість, заявивши, що обидва лідери згодні з тим, що Італія "повинна відігравати свою роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.

Відсутність Мелоні в європейському квартеті і відкрита критика з боку Макрона викликала в Італії хвилю обурення, критики звинуватили її в тому, що вона відсторонила свою країну від прийняття важливих рішень.