Новини Зустріч фон дер Ляєн та Венса
Фон дер Ляєн, Венс та Мелоні обговорили припинення вогню в Україні

Венс, Мелоні, фон дер Ляєн провели зустріч

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі в Римі обговорили ситуацію в Україні, зокрема питання припинення вогню. Зустріч відбулася під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис фон дер Ляєн в соцмережі Х.

"Ми обговорили Україну. Обидва прагнемо до припинення вогню, яке приведе до справедливого і стійкого миру для України. Я ціную зусилля США, спрямовані на завершення цієї війни", - написала фон дер Ляєн.

Також під час зустрічі сторони зосередилися на питаннях трансатлантичної торгівлі та безпеки.

Дивіться також: Зеленський розповів про зустріч з Венсом та Рубіо: Обговорили спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру. ФОТО

