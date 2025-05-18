Фон дер Ляйен, Вэнс и Мелони обсудили прекращение огня в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи в Риме обсудили ситуацию в Украине, в частности вопрос прекращения огня. Встреча состоялась под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Мы обсудили Украину. Оба стремимся к прекращению огня, которое приведет к справедливому и устойчивому миру для Украины. Я ценю усилия США, направленные на завершение этой войны", - написала фон дер Ляйен.

Также во время встречи стороны сосредоточились на вопросах трансатлантической торговли и безопасности.

