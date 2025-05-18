Фон дер Ляйен, Вэнс и Мелони обсудили прекращение огня в Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи в Риме обсудили ситуацию в Украине, в частности вопрос прекращения огня. Встреча состоялась под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в соцсети Х.
"Мы обсудили Украину. Оба стремимся к прекращению огня, которое приведет к справедливому и устойчивому миру для Украины. Я ценю усилия США, направленные на завершение этой войны", - написала фон дер Ляйен.
Также во время встречи стороны сосредоточились на вопросах трансатлантической торговли и безопасности.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юрий Петров #225294
показать весь комментарий18.05.2025 22:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий18.05.2025 22:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ananasiy
показать весь комментарий18.05.2025 22:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Жуковский #455621
показать весь комментарий18.05.2025 23:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ananasiy
показать весь комментарий18.05.2025 23:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Rino Rino
показать весь комментарий19.05.2025 00:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий18.05.2025 22:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль