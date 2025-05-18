РУС
Фон дер Ляйен, Вэнс и Мелони обсудили прекращение огня в Украине

Венс, Мелони, фон дер Ляйен провели встречу

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время встречи в Риме обсудили ситуацию в Украине, в частности вопрос прекращения огня. Встреча состоялась под председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Мы обсудили Украину. Оба стремимся к прекращению огня, которое приведет к справедливому и устойчивому миру для Украины. Я ценю усилия США, направленные на завершение этой войны", - написала фон дер Ляйен.

Также во время встречи стороны сосредоточились на вопросах трансатлантической торговли и безопасности.

Смотрите также: Зеленский рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио: Обсудили совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. ФОТО

Урсула фон дер Ляйен (592) Джорджа Мелони (146) война в Украине (5790) Джей Ди Вэнс (129)
Після підписання угоди про надра, тобто дачу хабаря, Зеленський вже хороший, на Х більше немає негативних постів, зникли відео про ТЦК, немає вимоги провести вибори, мова про аудит Україні взагалі викликає регіт «який аудит?», Єрмак вже кращий друг Америки.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:02 Ответить
Три з половиною роки весь світ обговорює напад плешивого покидька на Україну. А толку нуль.
показать весь комментарий
18.05.2025 22:03 Ответить
Да никто они эти Урсулы и Мелони. Очередные Чиччолина-2 и Чиччолина-3. С них толку никакого. Достаточно посмотреть внимательно на их физиономии, ёпта. Где таких находят?!!! Может на ...пфффф.....на кастингах специфических страпон им в зад. Сгнила та европа, жижа вместо мозгов
показать весь комментарий
18.05.2025 22:41 Ответить
Твой кумир- уё...ще трамп !?
показать весь комментарий
18.05.2025 23:04 Ответить
Ну так и скажи этому Трампу - Трамп, вот Ваш аванс, мы отказываемся! Смысл кго ругать. Если всё зависит от него
показать весь комментарий
18.05.2025 23:13 Ответить
його кумир - це ху йло кремлівське. )
показать весь комментарий
19.05.2025 00:09 Ответить
Хоч обговорюйте, хоч ні, а поки ***** живий нічого не зміниться
показать весь комментарий
18.05.2025 22:51 Ответить
 
 