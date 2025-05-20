РУС
Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом: обсудили энергетику и укрепление сотрудничества. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский принял в Киеве кронпринца Норвегии Хокона, который впервые находится с визитом в Украине.

Об этом глава государства сообщил в заметке на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, визит кронпринца начался с посещения реабилитационного центра в Ирпене, где проходят лечение украинские военные. Во время встречи стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и дальнейшего укрепления сотрудничества.

"Ценим 450 миллионов долларов - вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины", - подчеркнул президент.

Отдельное внимание уделили усилению культурных связей и норвежским инвестициям в оборонную сферу. Зеленский подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Норвегией имеет значительный потенциал во всех указанных направлениях.

"Спасибо Норвегии и норвежскому народу за постоянную поддержку Украины", - подытожил глава государства.

Дружба с викингами это хорошая дружба.
20.05.2025 15:47 Ответить
Ну попизліти, це наш потужній боневтік, майсер! А як до справ в Україні, егей, "гарант"?
20.05.2025 15:56 Ответить
Його високість кронпринц!!! а наше з єрмачиною знову в гопняцькому шмотті.
О, Боже!
Подяка Королівству Норвегія за постійну підтримку України! 🇺🇦🇧🇻
20.05.2025 16:55 Ответить
This is my head of the farm ( про Хряка )
21.05.2025 02:13 Ответить
 
 