Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом: обсудили энергетику и укрепление сотрудничества. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский принял в Киеве кронпринца Норвегии Хокона, который впервые находится с визитом в Украине.

Об этом глава государства сообщил в заметке на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, визит кронпринца начался с посещения реабилитационного центра в Ирпене, где проходят лечение украинские военные. Во время встречи стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и дальнейшего укрепления сотрудничества.

"Ценим 450 миллионов долларов - вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины", - подчеркнул президент.

Отдельное внимание уделили усилению культурных связей и норвежским инвестициям в оборонную сферу. Зеленский подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Норвегией имеет значительный потенциал во всех указанных направлениях.

"Спасибо Норвегии и норвежскому народу за постоянную поддержку Украины", - подытожил глава государства.

