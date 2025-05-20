Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом: обсудили энергетику и укрепление сотрудничества. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский принял в Киеве кронпринца Норвегии Хокона, который впервые находится с визитом в Украине.
Об этом глава государства сообщил в заметке на платформе X, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, визит кронпринца начался с посещения реабилитационного центра в Ирпене, где проходят лечение украинские военные. Во время встречи стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и дальнейшего укрепления сотрудничества.
"Ценим 450 миллионов долларов - вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины", - подчеркнул президент.
Отдельное внимание уделили усилению культурных связей и норвежским инвестициям в оборонную сферу. Зеленский подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Норвегией имеет значительный потенциал во всех указанных направлениях.
"Спасибо Норвегии и норвежскому народу за постоянную поддержку Украины", - подытожил глава государства.
Подяка Королівству Норвегія за постійну підтримку України! 🇺🇦🇧🇻