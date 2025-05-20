Зеленский после разговора со Стере: В этом году Украина получит почти $8 млрд от Норвегии, часть пойдет на производство дронов
Во вторник, 20 мая, президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили много важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества. Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Почти 8 миллиардов долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения", - рассказал глава государства.
Также Зеленский поделился со Стере деталями вчерашнего разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами.
"Для нас важно, чтобы все партнеры имели необходимую информацию и полное понимание ситуации. Норвегия со своей стороны готова помочь в достижении справедливого и прочного мира. Очень ценим все усилия ради того, чтобы эта война и убийства людей наконец прекратились", - подытожил президент.
Пірєклад с рускава не вдався.
Мені зрозумілий його стан після обрання зєлі.
а інша частина на добудову дачі на озері Комо?
це мені, це тобі, це мені,це мені і це знову мені)
Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що передача обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться протягом 2025 року, частину літаків уже доставили в Україну.
те, що звучить незрозуміло могло б виграти війну.
до речі, фпв це саме винахідники не на зарплаті придумали.