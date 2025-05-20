РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Разговор Зеленского со Стёре
906 16

Зеленский после разговора со Стере: В этом году Украина получит почти $8 млрд от Норвегии, часть пойдет на производство дронов

Владимир Зеленский поговорил со Стере

Во вторник, 20 мая, президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили много важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества. Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Почти 8 миллиардов долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения", - рассказал глава государства.

Также Зеленский поделился со Стере деталями вчерашнего разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами.

"Для нас важно, чтобы все партнеры имели необходимую информацию и полное понимание ситуации. Норвегия со своей стороны готова помочь в достижении справедливого и прочного мира. Очень ценим все усилия ради того, чтобы эта война и убийства людей наконец прекратились", - подытожил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попытка Зеленского склонить Трампа на свою сторону провалилась, - The Wall Street Journal

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) Норвегия (738) Стёре Йонас Гар (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
20.05.2025 18:58 Ответить
+8
Дмитро Тимчук, очільник групи "Інформаційний спротив". Пам'ятаємо.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:00 Ответить
+6
"частина піде на виробництво дронів"
а інша частина на добудову дачі на озері Комо?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він не Стере, а Стьоре.
Пірєклад с рускава не вдався.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:56 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:59 Ответить
Получим это хорошо, вопрос когда будем делить по чесноку?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:57 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 18:58 Ответить
Дмитро Тимчук, очільник групи "Інформаційний спротив". Пам'ятаємо.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:00 Ответить
"Самогубство"???
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
Офіційно. Але особисто я не вірю, хоча і припускаю.
Мені зрозумілий його стан після обрання зєлі.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:11 Ответить
"частина піде на виробництво дронів"
а інша частина на добудову дачі на озері Комо?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:59 Ответить
"частина піде на виробництво дронів ..."Джерело: https://censor.net/ua/n3553349
це мені, це тобі, це мені,це мені і це знову мені)
показать весь комментарий
20.05.2025 19:00 Ответить
Aмериканська влада дозволила Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16. Також Норвегія зможе передати двигуни до цих літаків, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше відповідне обладнання.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що передача обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться протягом 2025 року, частину літаків уже доставили в Україну.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
А тим часом дефіцит фінансів 400 лярдов грн.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:11 Ответить
А скільки з цих грошей отримають мама ріма, тато саша та вбитий брат дєрьмака-лайнака ?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:20 Ответить
Это военная тайна. И вообще, в Израиле жизнь дорогая, нужно уже сейчас на старость откладывать.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:30 Ответить
Наподобие фильма "Свадьба в Малиновке "
показать весь комментарий
20.05.2025 19:42 Ответить
міг би 500 мільйонів доларів витратити на купівлю ідей у винахідників не на зарплаті.
те, що звучить незрозуміло могло б виграти війну.
до речі, фпв це саме винахідники не на зарплаті придумали.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:13 Ответить
Дожились. Норвежці вже просять - збільши частку на дрони, ****** трохи менше наших грошей.
показать весь комментарий
21.05.2025 00:16 Ответить
 
 