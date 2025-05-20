Зеленский после разговора со Стере: В этом году Украина получит почти $8 млрд от Норвегии, часть пойдет на производство дронов

Во вторник, 20 мая, президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили много важных вопросов нашего двустороннего сотрудничества. Поблагодарил за финансовую помощь со стороны Норвегии. Почти 8 миллиардов долларов получим в этом году. Говорили о возможности увеличить долю этой суммы на производство дронов в Украине. Спасибо за поддержку этого предложения", - рассказал глава государства.

Также Зеленский поделился со Стере деталями вчерашнего разговора с президентом Трампом и европейскими лидерами.

"Для нас важно, чтобы все партнеры имели необходимую информацию и полное понимание ситуации. Норвегия со своей стороны готова помочь в достижении справедливого и прочного мира. Очень ценим все усилия ради того, чтобы эта война и убийства людей наконец прекратились", - подытожил президент.

