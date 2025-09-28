Рютте та Зеленський провели розмову: обговорили масовану атаку РФ та розширення програми PURL

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів генсеку Альянсу про нічний російський масований обстріл України.

"Обговорили програму PURL, яку ми дуже цінуємо. Вона вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та прем’єр Норвегії Стере обговорили потреби України та інциденти з дронами в Європі