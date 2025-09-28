УКР
Рютте та Зеленський провели розмову: обговорили масовану атаку РФ та розширення програми PURL

Зеленський і Рютте говорили про обстріл України 28 вересня

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів генсеку Альянсу про нічний російський масований обстріл України.

"Обговорили програму PURL, яку ми дуже цінуємо. Вона вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей", - додав він.

Україна відповість потужно по кремлю і росії.Фламінго готове знищити всі стратегічні цілі. Але треба ще грошей дати Міндічу щоб ці фламінго випустити в серію в 2055 році.
показати весь коментар
28.09.2025 15:55 Відповісти
Зе до кінця місяця хоче використати "пакетні хвилини" на мобілі....
показати весь коментар
28.09.2025 15:55 Відповісти
Якщо знайдеться ще один автор "плівок мельниченка" не Кучми, а Зе - то ми багато чого цікавого взаємо....
показати весь коментар
28.09.2025 16:07 Відповісти
 
 