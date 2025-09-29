Зеленский: Очень хотели бы, чтобы Польша поддержала инициативу PURL
Сейчас уже шесть стран присоединились к инициативе НАТО PURL, которая позволяет покупать американское оружие для Украины за средства союзников. Украина очень хотела бы, чтобы эту инициативу также поддержала и Польша.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам Варшавского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Программа PURL, которая помогает Украине сегодня покупать именно американские противовоздушные системы и ракеты. И уже шесть стран присоединились. Мы бы очень хотели, чтобы и другие страны, и чтобы Польша также поддержала эту инициативу. Это нам точно поможет пройти зиму", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что Польша приняла участие в новой оборонной инициативе Евросоюза SAFE.
Также президент заявил, что Украина готова к сотрудничеству в защите неба, вспомнив о дронах-перехватчиках.
"Есть программа SAFE, которую Польша будет использовать. Мы готовы к кооперации, даже в защите неба использовать эту программу. Сегодня у Украины есть дроны-перехватчики. И это ноу-хау. Дроны-перехватчики - это ответ, как защищать небо, как бороться с любыми воздушными целями. Имею в виду дроны. Здесь требуется дополнительное финансирование", - сказал глава государства.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что Польша ожидает тесного сотрудничества с Киевом в сфере производства, а также противодействия беспилотникам.
"дуже хочеться бабла ще від Польщі"
І готово!
Підтримка від Польщі в тебе в кишені 🤭