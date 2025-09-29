РУС
Зеленский: Очень хотели бы, чтобы Польша поддержала инициативу PURL

Зеленський

Сейчас уже шесть стран присоединились к инициативе НАТО PURL, которая позволяет покупать американское оружие для Украины за средства союзников. Украина очень хотела бы, чтобы эту инициативу также поддержала и Польша.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам Варшавского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Программа PURL, которая помогает Украине сегодня покупать именно американские противовоздушные системы и ракеты. И уже шесть стран присоединились. Мы бы очень хотели, чтобы и другие страны, и чтобы Польша также поддержала эту инициативу. Это нам точно поможет пройти зиму", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Польша приняла участие в новой оборонной инициативе Евросоюза SAFE.

Также президент заявил, что Украина готова к сотрудничеству в защите неба, вспомнив о дронах-перехватчиках.

Читайте также: Эстония выделяет €10 млн на программу PURL по закупке американского оружия для Украины, - Цахкна

"Есть программа SAFE, которую Польша будет использовать. Мы готовы к кооперации, даже в защите неба использовать эту программу. Сегодня у Украины есть дроны-перехватчики. И это ноу-хау. Дроны-перехватчики - это ответ, как защищать небо, как бороться с любыми воздушными целями. Имею в виду дроны. Здесь требуется дополнительное финансирование", - сказал глава государства.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что Польша ожидает тесного сотрудничества с Киевом в сфере производства, а также противодействия беспилотникам.

Читайте также: Рютте и Зеленский провели разговор: обсудили массированную атаку РФ и расширение программы PURL

Зеленский Владимир (22097) Польша (8865) помощь (8125)
а, орбан?
29.09.2025 16:53 Ответить
перекладаю Оманську Гниду

"дуже хочеться бабла ще від Польщі"
29.09.2025 16:54 Ответить
Херню мутну несе.Але все зводиться до грошей.А про 30 ярдів на реактори відложених чомусь забув.
29.09.2025 17:03 Ответить
А поляки,наймовірніше,не забули.
29.09.2025 17:04 Ответить
Потрібно меньше базікати,а ПРАЦЮВАТИ дипломатам і все буде ок.Правда є біда---дипломати як не манекенщиця.так корупціонер і ворог України.
29.09.2025 17:23 Ответить
А ти Вова візьми знову назви поляків слабаками, або дай чергове інтерв'ю, що поляки не вміють збивати дрони.
І готово!
Підтримка від Польщі в тебе в кишені 🤭
29.09.2025 17:35 Ответить
 
 