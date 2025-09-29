УКР
Зеленський: Дуже хотіли б, щоб Польща підтримала ініціативу PURL

Зеленський

Наразі вже шість країн долучилися до ініціативи НАТО PURL, яка дає змогу купувати американську зброю для України за кошти союзників. Україна дуже хотіла б, щоб цю ініціативу також підтримала і Польща.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками Варшавського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Програма PURL, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американські протиповітряні системи та ракети. І вже шість країн долучилися. Ми б дуже хотіли, щоб і інші країни, і щоб Польща також підтримала цю ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що Польща взяла участь в новій оборонній ініціативі Євросоюзу SAFE.

Також президент заявив, що Україна готова до співпраці у захисті неба, згадавши про дрони-перехоплювачі. 

Естонія виділяє €10 млн на програму PURL із закупівлі американської зброї для України, - Цахкна

"Є програма SAFE, яку Польща буде використовувати. Ми готові до кооперації, навіть у захисті неба використовувати цю програму. Сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Дрони-перехоплювачі – це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування", - сказав очільник держави.

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що Польща очікує на тісну співпрацю з Києвом у сфері виробництва, а також протидії безпілотникам.

Рютте та Зеленський провели розмову: обговорили масовану атаку РФ та розширення програми PURL

Зеленський Володимир (25648) Польща (9024) допомога (8774)
а, орбан?
29.09.2025 16:53 Відповісти
перекладаю Оманську Гниду

"дуже хочеться бабла ще від Польщі"
29.09.2025 16:54 Відповісти
Херню мутну несе.Але все зводиться до грошей.А про 30 ярдів на реактори відложених чомусь забув.
29.09.2025 17:03 Відповісти
А поляки,наймовірніше,не забули.
29.09.2025 17:04 Відповісти
 
 