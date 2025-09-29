Зеленський: Дуже хотіли б, щоб Польща підтримала ініціативу PURL
Наразі вже шість країн долучилися до ініціативи НАТО PURL, яка дає змогу купувати американську зброю для України за кошти союзників. Україна дуже хотіла б, щоб цю ініціативу також підтримала і Польща.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками Варшавського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.
"Програма PURL, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американські протиповітряні системи та ракети. І вже шість країн долучилися. Ми б дуже хотіли, щоб і інші країни, і щоб Польща також підтримала цю ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що Польща взяла участь в новій оборонній ініціативі Євросоюзу SAFE.
Також президент заявив, що Україна готова до співпраці у захисті неба, згадавши про дрони-перехоплювачі.
"Є програма SAFE, яку Польща буде використовувати. Ми готові до кооперації, навіть у захисті неба використовувати цю програму. Сьогодні в України є дрони-перехоплювачі. І це ноу-хау. Дрони-перехоплювачі – це відповідь, як боронити небо, як боротися з будь-якими повітряними цілями. Маю на увазі дрони. Тут потрібне додаткове фінансування", - сказав очільник держави.
Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що Польща очікує на тісну співпрацю з Києвом у сфері виробництва, а також протидії безпілотникам.
