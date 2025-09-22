Польща очікує на тісну співпрацю з Україною у виробництві та протидії БпЛА, - Туск
Україна є світовим лідером із виробництва дронів. Польща очікує на тісну співпрацю з Києвом у сфері виробництва, а також протидії безпілотникам.
Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у населеному пункті Сераковіце на півночі Польщі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми добре знаємо, чому Україна є світовим лідером із виробництва дронів: вона їх використовує у бойових діях, це є наслідком щоденної конфронтації з Росією у повітрі. Не лише Польща, але й усі інші країни світу, включно із США, можуть позаздрити Україні, але не у контексті нинішньої ситуації, а щодо виробничих потужностей (з виробництва дронів, - ред.). Тому я вже багато місяців роблю усе можливе, щоб ця співпраця, наразі на рівні декларацій, якомога швидше стала реальністю", - сказав глава польського уряду.
Туск сподівається, що співпраця у виробництві та захисті від БпЛА, зокрема завдяки коштам Європейського оборонного фонду SAFE, стане сильною стороною не лише України, а й Польщі.
Раніше повідомлялося, що польські військові навчатимуться в українських операторів безпілотників протидії російським дронам. Навчання відбуватимуться на території Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як пише Kyiv Independent, ще донедавна Fire Point була маловідомою за межами оборонної сфери, хоча, за документами, є одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів на закупівлю безпілотників. У 2024 році компанія реалізувала державі дронів на понад 13 мільярдів гривень, що становить майже третину всього бюджету Міноборони на ці цілі. Керівництво заявляє, що вже виготовило близько двох тисяч апаратів і планує збільшити виробництво до дев'яти тисяч одиниць у 2025 році.
У виданні зазначають, що Fire Point нещодавно розгорнула активну інформаційну кампанію на Заході, просуваючи свої дрони та ракету "Flamingo". Президент Володимир Зеленський у публічному виступі назвав цю розробку однією з найуспішніших у військовому арсеналі України. Саме безпілотники та далекобійні ракети Київ розглядає як ключовий інструмент для ударів по цілях на території Росії.
У Fire Point усі звинувачення відкидають. У компанії наполягають, що розслідування має політичний характер.
===============
А що кажуть і що чекають польські фермери?