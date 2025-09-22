Польща очікує на тісну співпрацю з Україною у виробництві та протидії БпЛА, - Туск

Україна є світовим лідером із виробництва дронів. Польща очікує на тісну співпрацю з Києвом у сфері виробництва, а також протидії безпілотникам.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у населеному пункті Сераковіце на півночі Польщі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми добре знаємо, чому Україна є світовим лідером із виробництва дронів: вона їх використовує у бойових діях, це є наслідком щоденної конфронтації з Росією у повітрі. Не лише Польща, але й усі інші країни світу, включно із США, можуть позаздрити Україні, але не у контексті нинішньої ситуації, а щодо виробничих потужностей (з виробництва дронів, - ред.). Тому я вже багато місяців роблю усе можливе, щоб ця співпраця, наразі на рівні декларацій, якомога швидше стала реальністю", - сказав глава польського уряду.

Туск сподівається, що співпраця у виробництві та захисті від БпЛА, зокрема завдяки коштам Європейського оборонного фонду SAFE, стане сильною стороною не лише України, а й Польщі.

Раніше повідомлялося, що польські військові навчатимуться в українських операторів безпілотників протидії російським дронам. Навчання відбуватимуться на території Польщі.

