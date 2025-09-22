УКР
Польща очікує на тісну співпрацю з Україною у виробництві та протидії БпЛА, - Туск

Прем’єр Польщі Туск

Україна є світовим лідером із виробництва дронів. Польща очікує на тісну співпрацю з Києвом у сфері виробництва, а також протидії безпілотникам.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у населеному пункті Сераковіце на півночі Польщі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми добре знаємо, чому Україна є світовим лідером із виробництва дронів: вона їх використовує у бойових діях, це є наслідком щоденної конфронтації з Росією у повітрі. Не лише Польща, але й усі інші країни світу, включно із США, можуть позаздрити Україні, але не у контексті нинішньої ситуації, а щодо виробничих потужностей (з виробництва дронів, - ред.). Тому я вже багато місяців роблю усе можливе, щоб ця співпраця, наразі на рівні декларацій, якомога швидше стала реальністю", - сказав глава польського уряду.

Туск сподівається, що співпраця у виробництві та захисті від БпЛА, зокрема завдяки коштам Європейського оборонного фонду SAFE, стане сильною стороною не лише України, а й Польщі.

Раніше повідомлялося, що польські військові навчатимуться в українських операторів безпілотників протидії російським дронам. Навчання відбуватимуться на території Польщі.

Читайте також: "Стіна дронів" захистить і Євросоюз, і Україну, - Єврокомісія

Автор: 

Прокинулись!
показати весь коментар
22.09.2025 17:44 Відповісти
А ведь сколько Рольников могли штаны замарать и побросать арендованные трактора!!
показати весь коментар
22.09.2025 17:45 Відповісти
а што "валынская резня проклятых бендеравцев" уже не мешает? двуличные сыновья уважаемых польских матерей
показати весь коментар
22.09.2025 17:55 Відповісти
При условии сбития шахедоа над территорией Украины сиоами ПВО ПольщИ.
показати весь коментар
22.09.2025 17:55 Відповісти
МІН ДІЧ ще не охопило усе "дронне "бабло під себе - почекайте поляки!!!

Як пише Kyiv Independent, ще донедавна Fire Point була маловідомою за межами оборонної сфери, хоча, за документами, є одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів на закупівлю безпілотників. У 2024 році компанія реалізувала державі дронів на понад 13 мільярдів гривень, що становить майже третину всього бюджету Міноборони на ці цілі. Керівництво заявляє, що вже виготовило близько двох тисяч апаратів і планує збільшити виробництво до дев'яти тисяч одиниць у 2025 році.

У виданні зазначають, що Fire Point нещодавно розгорнула активну інформаційну кампанію на Заході, просуваючи свої дрони та ракету "Flamingo". Президент Володимир Зеленський у публічному виступі назвав цю розробку однією з найуспішніших у військовому арсеналі України. Саме безпілотники та далекобійні ракети Київ розглядає як ключовий інструмент для ударів по цілях на території Росії.

У Fire Point усі звинувачення відкидають. У компанії наполягають, що розслідування має політичний характер.
показати весь коментар
22.09.2025 17:57 Відповісти
13 млрд. гр. - Это 4,33 млн. крутых FPV дронов в теплокамерой
показати весь коментар
22.09.2025 18:48 Відповісти
А НАТО як там не помагає ?
показати весь коментар
22.09.2025 18:07 Відповісти
Очікує? Тобто Україна ще й повинна приповзти на колінах з проханням про співробітництво? А пани гонорово погодяться? А як же сперделяй до України?
показати весь коментар
22.09.2025 18:13 Відповісти
польща очкує...
показати весь коментар
22.09.2025 18:22 Відповісти
А що кажуть і що чекають польські фермери?
показати весь коментар
22.09.2025 18:26 Відповісти
Терміново випустити фермерів на протести,і згадати про волинську різню!І Бандеру не забути!Бо курва то всьо на часі,а москаль і його дрони почекають!
показати весь коментар
22.09.2025 18:49 Відповісти
 
 