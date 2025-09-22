Польша ожидает тесного сотрудничества с Украиной в производстве и противодействии БПЛА, - Туск
Украина является мировым лидером по производству дронов. Польша ожидает тесного сотрудничества с Киевом в сфере производства, а также противодействия беспилотникам.
Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в населенном пункте Сераковице на севере Польши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы хорошо знаем, почему Украина является мировым лидером по производству дронов: она их использует в боевых действиях, это является следствием ежедневной конфронтации с Россией в воздухе. Не только Польша, но и все другие страны мира, включая США, могут позавидовать Украине, но не в контексте нынешней ситуации, а относительно производственных мощностей (по производству дронов, - ред.). Поэтому я уже много месяцев делаю все возможное, чтобы это сотрудничество, пока на уровне деклараций, как можно скорее стало реальностью", - сказал глава польского правительства.
Туск надеется, что сотрудничество в производстве и защите от БпЛА, в частности благодаря средствам Европейского оборонного фонда SAFE, станет сильной стороной не только Украины, но и Польши.
Ранее сообщалось, что польские военные будут учиться у украинских операторов беспилотников противодействию российским дронам. Учения будут проходить на территории Польши.
Як пише Kyiv Independent, ще донедавна Fire Point була маловідомою за межами оборонної сфери, хоча, за документами, є одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів на закупівлю безпілотників. У 2024 році компанія реалізувала державі дронів на понад 13 мільярдів гривень, що становить майже третину всього бюджету Міноборони на ці цілі. Керівництво заявляє, що вже виготовило близько двох тисяч апаратів і планує збільшити виробництво до дев'яти тисяч одиниць у 2025 році.
У виданні зазначають, що Fire Point нещодавно розгорнула активну інформаційну кампанію на Заході, просуваючи свої дрони та ракету "Flamingo". Президент Володимир Зеленський у публічному виступі назвав цю розробку однією з найуспішніших у військовому арсеналі України. Саме безпілотники та далекобійні ракети Київ розглядає як ключовий інструмент для ударів по цілях на території Росії.
У Fire Point усі звинувачення відкидають. У компанії наполягають, що розслідування має політичний характер.
