Польша ожидает тесного сотрудничества с Украиной в производстве и противодействии БПЛА, - Туск

Украина является мировым лидером по производству дронов. Польша ожидает тесного сотрудничества с Киевом в сфере производства, а также противодействия беспилотникам.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в населенном пункте Сераковице на севере Польши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы хорошо знаем, почему Украина является мировым лидером по производству дронов: она их использует в боевых действиях, это является следствием ежедневной конфронтации с Россией в воздухе. Не только Польша, но и все другие страны мира, включая США, могут позавидовать Украине, но не в контексте нынешней ситуации, а относительно производственных мощностей (по производству дронов, - ред.). Поэтому я уже много месяцев делаю все возможное, чтобы это сотрудничество, пока на уровне деклараций, как можно скорее стало реальностью", - сказал глава польского правительства.

Туск надеется, что сотрудничество в производстве и защите от БпЛА, в частности благодаря средствам Европейского оборонного фонда SAFE, станет сильной стороной не только Украины, но и Польши.

Ранее сообщалось, что польские военные будут учиться у украинских операторов беспилотников противодействию российским дронам. Учения будут проходить на территории Польши.

