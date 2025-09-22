РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9286 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
393 11

Польша ожидает тесного сотрудничества с Украиной в производстве и противодействии БПЛА, - Туск

Премьер Польши Туск

Украина является мировым лидером по производству дронов. Польша ожидает тесного сотрудничества с Киевом в сфере производства, а также противодействия беспилотникам.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время пресс-конференции в населенном пункте Сераковице на севере Польши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы хорошо знаем, почему Украина является мировым лидером по производству дронов: она их использует в боевых действиях, это является следствием ежедневной конфронтации с Россией в воздухе. Не только Польша, но и все другие страны мира, включая США, могут позавидовать Украине, но не в контексте нынешней ситуации, а относительно производственных мощностей (по производству дронов, - ред.). Поэтому я уже много месяцев делаю все возможное, чтобы это сотрудничество, пока на уровне деклараций, как можно скорее стало реальностью", - сказал глава польского правительства.

Туск надеется, что сотрудничество в производстве и защите от БпЛА, в частности благодаря средствам Европейского оборонного фонда SAFE, станет сильной стороной не только Украины, но и Польши.

Ранее сообщалось, что польские военные будут учиться у украинских операторов беспилотников противодействию российским дронам. Учения будут проходить на территории Польши.

Читайте также: "Стена дронов" защитит и Евросоюз, и Украину, - Еврокомиссия

Автор: 

Польша (8832) производство (539) Туск Дональд (805) дроны (4743)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
а што "валынская резня проклятых бендеравцев" уже не мешает? двуличные сыновья уважаемых польских матерей
показать весь комментарий
22.09.2025 17:55 Ответить
+1
А ведь сколько Рольников могли штаны замарать и побросать арендованные трактора!!
показать весь комментарий
22.09.2025 17:45 Ответить
+1
При условии сбития шахедоа над территорией Украины сиоами ПВО ПольщИ.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прокинулись!
показать весь комментарий
22.09.2025 17:44 Ответить
А ведь сколько Рольников могли штаны замарать и побросать арендованные трактора!!
показать весь комментарий
22.09.2025 17:45 Ответить
а што "валынская резня проклятых бендеравцев" уже не мешает? двуличные сыновья уважаемых польских матерей
показать весь комментарий
22.09.2025 17:55 Ответить
При условии сбития шахедоа над территорией Украины сиоами ПВО ПольщИ.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:55 Ответить
МІН ДІЧ ще не охопило усе "дронне "бабло під себе - почекайте поляки!!!

Як пише Kyiv Independent, ще донедавна Fire Point була маловідомою за межами оборонної сфери, хоча, за документами, є одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів на закупівлю безпілотників. У 2024 році компанія реалізувала державі дронів на понад 13 мільярдів гривень, що становить майже третину всього бюджету Міноборони на ці цілі. Керівництво заявляє, що вже виготовило близько двох тисяч апаратів і планує збільшити виробництво до дев'яти тисяч одиниць у 2025 році.

У виданні зазначають, що Fire Point нещодавно розгорнула активну інформаційну кампанію на Заході, просуваючи свої дрони та ракету "Flamingo". Президент Володимир Зеленський у публічному виступі назвав цю розробку однією з найуспішніших у військовому арсеналі України. Саме безпілотники та далекобійні ракети Київ розглядає як ключовий інструмент для ударів по цілях на території Росії.

У Fire Point усі звинувачення відкидають. У компанії наполягають, що розслідування має політичний характер.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:57 Ответить
13 млрд. гр. - Это 4,33 млн. крутых FPV дронов в теплокамерой
показать весь комментарий
22.09.2025 18:48 Ответить
А НАТО як там не помагає ?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:07 Ответить
Очікує? Тобто Україна ще й повинна приповзти на колінах з проханням про співробітництво? А пани гонорово погодяться? А як же сперделяй до України?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:13 Ответить
польща очкує...
показать весь комментарий
22.09.2025 18:22 Ответить
Польша ожидает тесного сотрудничества с Украиной в производстве и противодействии БПЛА, - Туск Источник: https://censor.net/ru/n3575530
===============
А що кажуть і що чекають польські фермери?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:26 Ответить
Терміново випустити фермерів на протести,і згадати про волинську різню!І Бандеру не забути!Бо курва то всьо на часі,а москаль і його дрони почекають!
показать весь комментарий
22.09.2025 18:49 Ответить
 
 