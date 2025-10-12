Зеленський і Макрон обговорили потреби України в ППО та розширення програми PURL

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Дякую за те, що Франція так багато робить для захисту життя. Поінформував про наші першочергові потреби, і це передусім ППО – необхідні системи та ракети. Росія зараз користується моментом – тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги. Російські удари стали більш підлими. Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", - розповів президент.

Також Зеленський зауважив, що сторони скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів.

"Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомллялося, що наразі лише 7 із 30 країн-партнерів долучилися до програми PURL.

Що таке програма PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.