Зеленський і Карні обговорили захист енергосистеми України від атак РФ, ініціативу PURL та "Коаліцію охочих"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

"Поділилися деталями наших контактів із президентом Трампом. Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари Росії по нашій енергетиці й людях. Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Також окремо сторони торкнулись ініціативи PURL.

Зеленський зауважив, що Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі.

"Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки.



Дякую, Марку, за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах", - додав президент.

