Зеленський і Карні обговорили захист енергосистеми України від атак РФ, ініціативу PURL та "Коаліцію охочих"
Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Поділилися деталями наших контактів із президентом Трампом. Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари Росії по нашій енергетиці й людях. Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми", - йдеться в повідомленні.
Також окремо сторони торкнулись ініціативи PURL.
Зеленський зауважив, що Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі.
"Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки.
Дякую, Марку, за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Surströmming по українські - прострочений наркоман в телевізорі
лідору, Умєрову, Шмигалю і всім-всім-всім. Кожного дня перемога стає все ближчою!
Кроки такі:
1. Канада повинна дати побільше грошей
2. Передати ці гроші Міндічу
ЗЄ ******** про захист енергосистеми і ***** не зробив.
Сенсація!!! Шок!!! Ви цього не знали!!!