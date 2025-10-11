УКР
Зеленський і Карні обговорили захист енергосистеми України від атак РФ, ініціативу PURL та "Коаліцію охочих"

Зеленський поговорив із Карні

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Поділилися деталями наших контактів із президентом Трампом. Поінформував про ситуацію на полі бою. Розповів про підлі удари Росії по нашій енергетиці й людях. Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Також окремо сторони торкнулись ініціативи PURL.

Зеленський зауважив, що Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі.

"Обговорили також нашу спільну з партнерами роботу в коаліції охочих. Посилимо практичну частину цього формату. Скоординували наші подальші кроки.

Дякую, Марку, за розмову і за готовність змістовно працювати в усіх напрямах", - додав президент.

Зеленський Володимир (25777) Канада (2271) Карні Марк (51)
+3
А шо, товстий шар асфальту не допомогає? Може треба ще одним шаром покрити? Ви як думаєтє, ********? Хоча ви і думати це антоганізми.
11.10.2025 18:12 Відповісти
+2
а шо її обговорювати ,її треба захищати прямо зараз
11.10.2025 18:11 Відповісти
+2
скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти
11.10.2025 18:12 Відповісти
а шо її обговорювати ,її треба захищати прямо зараз
11.10.2025 18:11 Відповісти
Surströmming по шведські - це протухший оселедцець в банці
Surströmming по українські - прострочений наркоман в телевізорі
11.10.2025 18:20 Відповісти
Дякую ЗЕлідору, Умєрову, Шмигалю і всім-всім-всім. Кожного дня перемога стає все ближчою!
11.10.2025 18:29 Відповісти
Єдине, за що я вдячний руснявому буратіно - зеленському, за те, що показав хто з моїх друзів та знайомих реальний довбойоб!!!!
11.10.2025 18:11 Відповісти
скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти
11.10.2025 18:12 Відповісти
Yriii Yriii #538882 зараз твій друг зелупа постукає по столу, скаже кентам "хватить воровать"- і буди все добри з захистом енергетики А потім буде потужна+незламна відповідь на удари. Потім ще раз він сам себе постукає і припинить красти.
11.10.2025 18:22 Відповісти
Не свезло. В мене таких й не було, не має і не буде.
11.10.2025 18:13 Відповісти
Досі не можу збагнути, наскільки ж певний електорат втратив клепки у макітрах, що зміг за ОЦЕ у&бище проголосувати.
11.10.2025 18:39 Відповісти
А шо, товстий шар асфальту не допомогає? Може треба ще одним шаром покрити? Ви як думаєтє, ********? Хоча ви і думати це антоганізми.
11.10.2025 18:12 Відповісти
кругом світло є . шо ти репетуєш
11.10.2025 18:13 Відповісти
11.10.2025 18:24 Відповісти
Е, е, 15 годин не було а зараз е. Питання - надовно? Не, я розумію шо у Янелоха з міндичамі постійно е, там такий шар бабла з асфальту шо мабуть і ядерний заряд на 100 кт не прошибе.
11.10.2025 19:04 Відповісти
Угу, свет есть. А вот мощности хрен там. Во многих домах проблемы с лифтами и прочими приборами. Про горячую воду на ближайшие пару недель вообще можно забыть, а про отопление... тут уже как про мертвых или хорошо или ничего. Мощности касапы выбили прилично. И это только один заход. Вся зима впереди
11.10.2025 19:36 Відповісти
"Ми обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми" Джерело: https://censor.net/ua/n3579176

Кроки такі:
1. Канада повинна дати побільше грошей
2. Передати ці гроші Міндічу
11.10.2025 18:13 Відповісти
Все вірно. Спочатку крадуть і *******, потім обсіраються і стогнуть, шо зброї немає. "Потужну помсту", блть, обіцяють четвертий рік! Далі форточки розбити у бірюльово, ви ні на що не здатні. Знайдеш ти зброю, як же... У віллах Італіі і Іспаніі, у квартирах Маямі і в офшорах зелених блазнів.
11.10.2025 18:28 Відповісти
Шось зе! пробило на поп@здіти..знову колумбійська гуманітарка..
11.10.2025 18:14 Відповісти
4-й рік війни.
ЗЄ ******** про захист енергосистеми і ***** не зробив.

Сенсація!!! Шок!!! Ви цього не знали!!!
11.10.2025 18:32 Відповісти
 
 