Зеленський обговорив зі Стармером залучення Британії до програми PURL та підготовку нових санкцій проти РФ

У п'ятницю, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Зеленський подякував Стармеру за слова співчуття у звʼязку з російським обстрілом у ніч на 10 жовтня.

"Цієї ночі була ще одна терористична атака Росії по наших містах і громадах. Однією з мішеней стала енергетична система України. Тому потрібно посилювати протиповітряну оборону й пришвидшувати кожне рішення з постачання ракет і систем. І саме про це ми найбільше говорили з Кіром. Дякую за розуміння наших потреб і підтримку", - сказав глава держави.

Також сторони обговорили можливу участь Британії в програмі PURL.

"Це сильна програма, яка допомагає суттєво зміцнювати наші позиції", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський та Стармер скоординували контакти з партнерами та наші кроки в межах "Коаліції охочих".

"Готуємося до предметної розмови вже цього місяця. Важливо, щоб робота була максимально змістовною. Готуємо також нові санкційні кроки проти Росії. Кір поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Кожне санкційне рішення робить російську воєнну машину слабшою. І ми будемо продовжувати нашу спільну з усіма партнерами роботу", - додав Зеленський.

