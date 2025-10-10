УКР
Сотні ракет ППО для України доставили на кілька місяців раніше запланованого терміну, - Міноборони Британії

Велика Британія готується до війни з РФ

Британський державний міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард заявив, що сотні ракет для України були доставлені на кілька місяців раніше запланованого терміну.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, пише Цензор.НЕТ.

За даними відомства, легкі багатоцільові ракети (LMM), які використовуються для протиповітряної оборони, прибули на п’ять місяців раніше. Поллард очолив британську торговельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ для розширення оборонного партнерства.

Передача відбулася на тлі співпраці компанії Thales, що базується в Белфасті, з українськими партнерами. Новий етап угоди на 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, передбачає інтеграцію цих ракет у систему ППО України.

Також повідомляється, що найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво в Британії, створивши близько 500 робочих місць.

Поллард наголосив, що Британія залишається непохитним союзником України: "Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію", - підсумував він.

Подяка і повага справжнім нашим друзям і партнерам з Великої Британії за реальну і вкрай необхідну допомогу.
10.10.2025 15:44 Відповісти
8 км дальності, 300к+ баксів за штуку
хз як робити ті мініракети в необхідній кількості та як взагалі протидіяти
10.10.2025 15:48 Відповісти
Бити по місцям запуску дронів на росії в рази ефективніше, але ж тут мова не про ефективність, а про списування коштів...
10.10.2025 15:51 Відповісти
Якраз на кілька днів збивати шахеди.
10.10.2025 15:50 Відповісти
Подяка британцям.
10.10.2025 16:32 Відповісти
 
 