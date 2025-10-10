"Резерв+" у ніч на 11 жовтня тимчасово буде недоступний через технічні роботи , - Міноборони

У ніч на суботу, 11 жовтня, з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" будуть проводитись планові технічні роботи.

У цей час користувачі застосунку "Резерв+" не зможуть отримати послуги або оновити електронний військово-обліковий документ.

У Міноборони порадили заздалегідь завантажити PDF-версію документа через головний екран застосунку, натиснувши три крапки та обравши опцію "Завантажити PDF".

Після завершення робіт о 06:00 сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

