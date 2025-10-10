УКР
"Резерв+" у ніч на 11 жовтня тимчасово буде недоступний через технічні роботи , - Міноборони

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

У ніч на суботу, 11 жовтня, з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" будуть проводитись планові технічні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони.

У цей час користувачі застосунку "Резерв+" не зможуть отримати послуги або оновити електронний військово-обліковий документ.

У Міноборони порадили заздалегідь завантажити PDF-версію документа через головний екран застосунку, натиснувши три крапки та обравши опцію "Завантажити PDF".

Після завершення робіт о 06:00 сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Яке горе.😱
10.10.2025 14:00 Відповісти
буде облава від тцк серед адмінів застосунку "резерв+", які фізично зберуться на проведення планових технічних робіт по апгрейду жєлєза. ))
10.10.2025 14:11 Відповісти
 
 