"Резерв+" у ніч на 11 жовтня тимчасово буде недоступний через технічні роботи , - Міноборони
У ніч на суботу, 11 жовтня, з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" будуть проводитись планові технічні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони.
У цей час користувачі застосунку "Резерв+" не зможуть отримати послуги або оновити електронний військово-обліковий документ.
У Міноборони порадили заздалегідь завантажити PDF-версію документа через головний екран застосунку, натиснувши три крапки та обравши опцію "Завантажити PDF".
Після завершення робіт о 06:00 сервіси відновлять роботу у звичному режимі.
