"Резерв+" в ночь на 11 октября будет временно недоступен из-за технических работ, - Минобороны

В ночь на субботу, 11 октября, с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберег" будут проводиться плановые технические работы.

В это время пользователи приложения "Резерв+" не смогут получить услуги или обновить электронный военно-учетный документ.

В Минобороны посоветовали заранее загрузить PDF-версию документа через главный экран приложения, нажав три точки и выбрав опцию "Загрузить PDF".

После завершения работ в 06:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.

