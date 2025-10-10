"Резерв+" в ночь на 11 октября будет временно недоступен из-за технических работ, - Минобороны
В ночь на субботу, 11 октября, с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберег" будут проводиться плановые технические работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны.
В это время пользователи приложения "Резерв+" не смогут получить услуги или обновить электронный военно-учетный документ.
В Минобороны посоветовали заранее загрузить PDF-версию документа через главный экран приложения, нажав три точки и выбрав опцию "Загрузить PDF".
После завершения работ в 06:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.
