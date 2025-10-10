РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9784 посетителя онлайн
Новости Приложение Резерв+
241 2

"Резерв+" в ночь на 11 октября будет временно недоступен из-за технических работ, - Минобороны

Более 1 млн человек авторизовались в Резерв+

В ночь на субботу, 11 октября, с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберег" будут проводиться плановые технические работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны.

В это время пользователи приложения "Резерв+" не смогут получить услуги или обновить электронный военно-учетный документ.

В Минобороны посоветовали заранее загрузить PDF-версию документа через главный экран приложения, нажав три точки и выбрав опцию "Загрузить PDF".

После завершения работ в 06:00 сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Минобороны (9609) Резерв+ (87)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке горе.😱
показать весь комментарий
10.10.2025 14:00 Ответить
буде облава від тцк серед адмінів застосунку "резерв+", які фізично зберуться на проведення планових технічних робіт по апгрейду жєлєза. ))
показать весь комментарий
10.10.2025 14:11 Ответить
 
 