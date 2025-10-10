Зеленский обсудил со Стармером привлечение Великобритании к программе PURL и подготовку новых санкций против РФ

В пятницу, 10 октября, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в телеграм.

Зеленский поблагодарил Стармера за слова соболезнования в связи с российским обстрелом в ночь на 10 октября.

"Этой ночью была еще одна террористическая атака России по нашим городам и громадам. Одной из мишеней стала энергетическая система Украины. Поэтому нужно усиливать противовоздушную оборону и ускорять каждое решение по поставке ракет и систем. И именно об этом мы больше всего говорили с Киром. Спасибо за понимание наших потребностей и поддержку", - сказал глава государства.

Также стороны обсудили возможное участие Британии в программе PURL.

"Это сильная программа, которая помогает существенно укреплять наши позиции", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, Зеленский и Стармер скоординировали контакты с партнерами и наши шаги в рамках "Коалиции желающих".

"Готовимся к предметному разговору уже в этом месяце. Важно, чтобы работа была максимально содержательной. Готовим также новые санкционные шаги против России. Кир поделился некоторыми идеями, которые могут создать правильное давление. Каждое санкционное решение делает российскую военную машину слабее. И мы будем продолжать нашу совместную со всеми партнерами работу", - добавил Зеленский.

