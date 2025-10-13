Еще семь стран планируют присоединиться к инициативе НАТО по закупке оружия для Украины, - Сибига

Еще семь государств намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку американского оружия для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Имеем сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения программы. И мы можем по состоянию на сегодня говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом этой программы", - сообщил Сибига.

