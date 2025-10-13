РУС
Новости Закупка оружия в США
400 7

Еще семь стран планируют присоединиться к инициативе НАТО по закупке оружия для Украины, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Еще семь государств намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку американского оружия для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Имеем сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения программы. И мы можем по состоянию на сегодня говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом этой программы", - сообщил Сибига.

Автор: 

НАТО (10423) оружие (10480) закупки (825) Сибига Андрей (674)
Тут,вже і козиря не треба,все відкритим текстом-нова дипломатія.
13.10.2025 12:28 Ответить
А Український уряд теж планує приєднатись? Чи, може, вони вважають, що "мараХВонь" та підвищення платні собі коханим, трутням в мантіях та мєнтам важливіше за оборону країни. І я ж не кажу про "велике крадівництво" - у нас же його ж немає...чи як?
13.10.2025 12:28 Ответить
якщо Трамп не закінчить війну в Україні до 2029 р він має піти, це поганий президент Америки!
13.10.2025 12:38 Ответить
а нічого дивного що майже весь світ не може виготовити зброї більше ніж одно *****????
чи може все йде по плану?
після таких атак в останній час, з керованими бомбами які стирають цілі райони міст, Трамп каже:
якщо ***** не припинить війну, дам томагавки....
1 який раз він звертається з такими заявами???
2 світ бажає побачити на що може піти *****??? чи яка дійсно зброя є в наявності у *****???
3 нас грають, і ми нічого не можемо зробити +нашій владі, чиновникам та силовикам, і навіть більшій половині ЗСУ вигідна ця війна.....
13.10.2025 12:38 Ответить
Ніхто ніколи не ставив собі за мету перемагати *****, зате тисячі разів чули про "непохитну, рішучу та тривалу as long as it takes" підтримку України.
13.10.2025 12:52 Ответить
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам..."(c).
13.10.2025 12:49 Ответить
І все в майбутньому часі... Як навчились у 2019-му продавати охлосу обіцянки-цяцянки, так на цьому вмінні і їдуть вже шостий рік.
13.10.2025 12:50 Ответить
 
 