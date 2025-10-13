Еще семь стран планируют присоединиться к инициативе НАТО по закупке оружия для Украины, - Сибига
Еще семь государств намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку американского оружия для Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Имеем сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения программы. И мы можем по состоянию на сегодня говорить о намерении еще семи стран выступить участниками с конкретным вкладом этой программы", - сообщил Сибига.
чи може все йде по плану?
після таких атак в останній час, з керованими бомбами які стирають цілі райони міст, Трамп каже:
якщо ***** не припинить війну, дам томагавки....
1 який раз він звертається з такими заявами???
2 світ бажає побачити на що може піти *****??? чи яка дійсно зброя є в наявності у *****???
3 нас грають, і ми нічого не можемо зробити +нашій владі, чиновникам та силовикам, і навіть більшій половині ЗСУ вигідна ця війна.....