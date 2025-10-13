УКР
Ще сім країн планують приєднатися до ініціативи НАТО для закупівлі зброї Україні, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Ще сім держав мають намір долучитися до ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - повідомив Сибіга.

НАТО (6889) зброя (7782) закупівлі (3596) Сибіга Андрій (683)
Тут,вже і козиря не треба,все відкритим текстом-нова дипломатія.
13.10.2025 12:28 Відповісти
А Український уряд теж планує приєднатись? Чи, може, вони вважають, що "мараХВонь" та підвищення платні собі коханим, трутням в мантіях та мєнтам важливіше за оборону країни. І я ж не кажу про "велике крадівництво" - у нас же його ж немає...чи як?
13.10.2025 12:28 Відповісти
якщо Трамп не закінчить війну в Україні до 2029 р він має піти, це поганий президент Америки!
13.10.2025 12:38 Відповісти
а нічого дивного що майже весь світ не може виготовити зброї більше ніж одно *****????
чи може все йде по плану?
після таких атак в останній час, з керованими бомбами які стирають цілі райони міст, Трамп каже:
якщо ***** не припинить війну, дам томагавки....
1 який раз він звертається з такими заявами???
2 світ бажає побачити на що може піти *****??? чи яка дійсно зброя є в наявності у *****???
3 нас грають, і ми нічого не можемо зробити +нашій владі, чиновникам та силовикам, і навіть більшій половині ЗСУ вигідна ця війна.....
13.10.2025 12:38 Відповісти
Ніхто ніколи не ставив собі за мету перемагати *****, зате тисячі разів чули про "непохитну, рішучу та тривалу as long as it takes" підтримку України.
13.10.2025 12:52 Відповісти
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам..."(c).
13.10.2025 12:49 Відповісти
І все в майбутньому часі... Як навчились у 2019-му продавати охлосу обіцянки-цяцянки, так на цьому вмінні і їдуть вже шостий рік.
13.10.2025 12:50 Відповісти
 
 