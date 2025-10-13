Ще сім країн планують приєднатися до ініціативи НАТО для закупівлі зброї Україні, - Сибіга

Ще сім держав мають намір долучитися до ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - повідомив Сибіга.

