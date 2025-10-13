Ще сім країн планують приєднатися до ініціативи НАТО для закупівлі зброї Україні, - Сибіга
Ще сім держав мають намір долучитися до ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американської зброї для України.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - повідомив Сибіга.
чи може все йде по плану?
після таких атак в останній час, з керованими бомбами які стирають цілі райони міст, Трамп каже:
якщо ***** не припинить війну, дам томагавки....
1 який раз він звертається з такими заявами???
2 світ бажає побачити на що може піти *****??? чи яка дійсно зброя є в наявності у *****???
3 нас грають, і ми нічого не можемо зробити +нашій владі, чиновникам та силовикам, і навіть більшій половині ЗСУ вигідна ця війна.....